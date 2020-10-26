https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581544842.html
Эксперты рассказали, что происходит на пляжах Антальи
На Анталийском побережье Турции в конце октября сохраняется летняя погода, туристы спокойно купаются в море, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:54
2020-10-26T11:54
2020-10-26T11:54
туризм
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
отдых
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> На Анталийском побережье Турции в конце октября сохраняется летняя погода, туристы спокойно купаются в море, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-antale-v-kontse-oktyabrya-sokhranyaetsya-tridtsatigradusnaya-zhara.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru. "В воскресенье температура воздуха достигла 31 градуса тепла, несколько дней назад она была на пару градусов ниже, три дня в разных районах Антальи шли дожди, в Хурме даже выпал град, но потом опять было солнце, — рассказывает владелец петербургского турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье (район Кониалты). — Вода комфортная – 25 градусов, отдыхающие купаются, а в Аланье и Сиде море еще теплее, потому что там мелкопесчаные пляжи с пологим заходом в воду".Владелец туркомпании Рашад Мамедов рассказал, что в эти выходные прилетел в Анталью, в самолете не было свободных мест, туристов на курортах до сих пор много.Как отмечает руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция – Аланья – Махмутлар" Владимир Хотько, каникулы в школах и удаленка продлили россиянам отдых на море. На пляжах много наших соотечественников, которые, в том числе, приехали на курорты самостоятельно, владельцев недвижимости и просто тех, кто арендуют квартиры, много детей. "Обстановка спокойная, только ношение масок напоминает об эпидемии. Местные газеты тоже рассказывают, что сезон продолжается и пляжи заполнены", – пишет он.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, отдых
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
На Анталийском побережье Турции в конце октября сохраняется летняя погода, туристы спокойно купаются в море, сообщает
TourDom.ru.
"В воскресенье температура воздуха достигла 31 градуса тепла, несколько дней назад она была на пару градусов ниже, три дня в разных районах Антальи шли дожди, в Хурме даже выпал град, но потом опять было солнце, — рассказывает владелец петербургского турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье (район Кониалты). — Вода комфортная – 25 градусов, отдыхающие купаются, а в Аланье и Сиде море еще теплее, потому что там мелкопесчаные пляжи с пологим заходом в воду".
Владелец туркомпании Рашад Мамедов рассказал, что в эти выходные прилетел в Анталью, в самолете не было свободных мест, туристов на курортах до сих пор много.
Как отмечает руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция – Аланья – Махмутлар" Владимир Хотько, каникулы в школах и удаленка продлили россиянам отдых на море. На пляжах много наших соотечественников, которые, в том числе, приехали на курорты самостоятельно, владельцев недвижимости и просто тех, кто арендуют квартиры, много детей.
"Обстановка спокойная, только ношение масок напоминает об эпидемии. Местные газеты тоже рассказывают, что сезон продолжается и пляжи заполнены", – пишет он.