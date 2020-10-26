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Встреча Мишустина с депутатами Госдумы. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:22
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Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры. Депутаты намерены обсудить проблему сокращения финансирования ряда отраслей, в том числе уменьшение расходов на здравоохранение и недофинансирование программы развития сельских территорий. Отдельным пунктом в повестке значится вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Встреча Михаила Мишустина с Советом Госдумы
LIVE: Встреча Михаила Мишустина с Советом Госдумы
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видео, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф
Встреча Мишустина с депутатами Госдумы. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры.
2020-10-26T17:22
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Встреча Мишустина с депутатами Госдумы. Прямая трансляция

17:22 26.10.2020
 
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Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры.
Депутаты намерены обсудить проблему сокращения финансирования ряда отраслей, в том числе уменьшение расходов на здравоохранение и недофинансирование программы развития сельских территорий.
Отдельным пунктом в повестке значится вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.
 
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Михаил МишустинГосдума РФПравительство РФ
 
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