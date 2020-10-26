https://ria.ru/20201026/translyatsiya-1581547954.html
Встреча Мишустина с депутатами Госдумы. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:22
2020-10-26T17:22
2020-10-26T17:22
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
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Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры. Депутаты намерены обсудить проблему сокращения финансирования ряда отраслей, в том числе уменьшение расходов на здравоохранение и недофинансирование программы развития сельских территорий. Отдельным пунктом в повестке значится вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Михаила Мишустина с Советом Госдумы
LIVE: Встреча Михаила Мишустина с Советом Госдумы
2020-10-26T17:22
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PT222M41S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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