https://ria.ru/20201026/translyatsiya-1581547954.html

Встреча Мишустина с депутатами Госдумы. Прямая трансляция

Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:22

2020-10-26T17:22

2020-10-26T17:22

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госдума рф

правительство рф

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Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами Госдумы. На вопросы парламентариев также ответят профильные министры и вице-премьеры. Депутаты намерены обсудить проблему сокращения финансирования ряда отраслей, в том числе уменьшение расходов на здравоохранение и недофинансирование программы развития сельских территорий. Отдельным пунктом в повестке значится вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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