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https://ria.ru/20201026/tanker-1581518940.html
В Росморречфлоте рассказали о поисках моряков с танкера в Азовском море
Поиски трех оказавшихся за бортом моряков с танкера в Азовском море, на котором произошел взрыв паров нефтепродуктов, продолжаются вторые сутки, пока результат... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:23
2020-10-26T10:50
взрыв на танкере в азовском море
керченский пролив
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Поиски трех оказавшихся за бортом моряков с танкера в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, на котором произошел взрыв паров нефтепродуктов, продолжаются вторые сутки, пока результат отрицательный, люди не найдены, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кравченко</a>."По поисково-спасательной операции, к сожалению, результат отрицательный. Вчера весь день велся поиск и ночью тоже. Наши два специализированных судна и привлеченных порядка восьми, два раза были облеты акватории вертолетами – результат, к сожалению, отрицательный, люди не найдены", - сказал <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Кравченко</a>.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".
https://ria.ru/20201026/tanker-1581517935.html
керченский пролив
азовское море
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РИА Новости
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Спасатели продолжают поиски членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов". Кадры МЧС
Кадры операции по поиску троих пострадавших во время пожара на борту танкера "Генерал Ази Асланов". На борту танкера находились 13 человек, 10 членов экипажа удалось эвакуировать. По информации МЧС, в поисках задействованы шесть судов и два вертолета Ми-8 из Симферополя и Геленджика. Спасателями было обследовано около 400 квадратных метров.
2020-10-26T09:23
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Кадры облета Азовского моря в поисках пропавших моряков после взрыва на танкере
Спасатели продолжают операцию по поиску пропавших моряков после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Патрулирование береговой линии осуществляет группировка общей численностью 60 человек и 9 единиц техники. Всего обследовано 7 км береговой линии.
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взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия

В Росморречфлоте рассказали о поисках моряков с танкера в Азовском море

09:23 26.10.2020 (обновлено: 10:50 26.10.2020)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Поиски трех оказавшихся за бортом моряков с танкера в Азовском море, на котором произошел взрыв паров нефтепродуктов, продолжаются вторые сутки, пока результат отрицательный, люди не найдены, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.
"По поисково-спасательной операции, к сожалению, результат отрицательный. Вчера весь день велся поиск и ночью тоже. Наши два специализированных судна и привлеченных порядка восьми, два раза были облеты акватории вертолетами – результат, к сожалению, отрицательный, люди не найдены", - сказал Кравченко.
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 09:15
Пострадавший при взрыве в Азовском море танкер частично разрушился
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Взрывом повреждена палуба, танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".
 
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Взрыв на танкере в Азовском мореКерченский проливАзовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
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