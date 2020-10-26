Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/svetlichnaya-1581541317.html
Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравить ее ртутью
Актриса Светлана Светличная в эфире телеканала НТВ рассказала о покушении на ее жизнь. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:31
2020-10-26T12:42
светлана светличная
рсфср
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97900/71/979007194_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_2a6fcc8e259b6090b74f0f070a585a4d.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Svetlichnaja/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Светличная</a> в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> рассказала о покушении на ее жизнь.По словам артистки, недавно внучка пришла к ней в гости с незнакомыми людьми. После визита актриса нашла в квартире шарики с ртутью и почувствовала резкое недомогание.Светличная выдвинула версию, что ее сын, его супруга и внучка попытались отравить ее, чтобы получить квартиру в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Заслуженная артистка <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Gajjdajj/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Гайдая</a>. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
https://ria.ru/20190203/1550305741.html
Это уже деменция
31
Старость не радость. А как внимания хочется. Завещай квартиру какому-нибудь фонду и спи спокойно.
24
9
рсфср
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/97900/71/979007194_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_f9f3ca1ebdc5e02d7b1e6680d120b356.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана светличная, рсфср, москва, происшествия

Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравить ее ртутью

11:31 26.10.2020 (обновлено: 12:42 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная во время литературных чтений финалистов премии "Большая книга"
Актриса Светлана Светличная во время литературных чтений финалистов премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актриса Светлана Светличная в эфире телеканала НТВ рассказала о покушении на ее жизнь.
По словам артистки, недавно внучка пришла к ней в гости с незнакомыми людьми. После визита актриса нашла в квартире шарики с ртутью и почувствовала резкое недомогание.

"Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. <…> У меня были моменты, когда я не понимала — что ж я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние", — сказала она.

Светличная выдвинула версию, что ее сын, его супруга и внучка попытались отравить ее, чтобы получить квартиру в центре Москвы.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма Бриллиантовая рука - РИА Новости, 1920, 03.02.2019
3 февраля 2019, 02:20Культура
Светличная рассказала о навязчивом внимании со стороны Гайдая
 
Обсудить9
Светлана СветличнаяРСФСРМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
Лента новостейМолния