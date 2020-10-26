https://ria.ru/20201026/svetlichnaya-1581541317.html

Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравить ее ртутью

Актриса Светлана Светличная в эфире телеканала НТВ рассказала о покушении на ее жизнь. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:31

2020-10-26T11:31

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светлана светличная

рсфср

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Svetlichnaja/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Светличная</a> в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> рассказала о покушении на ее жизнь.По словам артистки, недавно внучка пришла к ней в гости с незнакомыми людьми. После визита актриса нашла в квартире шарики с ртутью и почувствовала резкое недомогание.Светличная выдвинула версию, что ее сын, его супруга и внучка попытались отравить ее, чтобы получить квартиру в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Заслуженная артистка <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Gajjdajj/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Гайдая</a>. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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