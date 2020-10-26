https://ria.ru/20201026/superoruzhie-1581610468.html

Названо уникальное супероружие, которым скоро обзаведется Россия

Американский журнал The National Interest рассказал о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", которая значительно повысит возможности... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:46

2020-10-26T16:46

2020-10-26T19:13

технологии

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Американский журнал <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> рассказал о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", которая значительно повысит возможности пехотинцев.Ее разработкой занимается <a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">"Ростех"</a>. Перспективный экзоскелет заменит солдатам нынешний костюм "Ратник". Новую экипировку оснастят большим количеством высокотехнологичных компонентов, среди них — противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и специальная ткань, защищающая от обнаружения в инфракрасном свете. Часть из них уже разработана.Как пишет издание, российские военные создают технологии, которые повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, сведут к минимуму его физические усилия и уменьшат риск для жизни."Сотник" могут интегрировать с микродронами, которые обеспечат передачу информации о поле боя с бортовых камер на смотровой щиток солдатской каски или очки, напоминающие Google Glass, говорится в материале. Экзоскелет может получить в комплект и новое стрелковое оружие. Как сообщает <a href="https://nationalinterest.org/">The National Interest</a>, над оборудованием для экзоскелета нового поколения планируют работать с 2020 по 2023 год. Российские подразделения специального назначения хотят оснастить сверхсовременной экипировкой уже к 2025 году, а к 2030-му — всю российскую армию.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/military/20201026/248401079.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></strong>

https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html

Владимир Сафонов Опять эти сказки - мы ведь все прекрасно знаем по комментариям экспертов из интернетов, что в России не производят ничего технологичного, всё зависит от нефти и вообще давно прос*али все полимеры... 169

Василий Кнутт Явно, кто-то в кремле страдает звездными войнами, я даже догадываюсь. 128

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, безопасность