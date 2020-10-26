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Названо уникальное супероружие, которым скоро обзаведется Россия
Американский журнал The National Interest рассказал о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", которая значительно повысит возможности... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:46
2020-10-26T19:13
технологии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Американский журнал <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> рассказал о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", которая значительно повысит возможности пехотинцев.Ее разработкой занимается <a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">"Ростех"</a>. Перспективный экзоскелет заменит солдатам нынешний костюм "Ратник". Новую экипировку оснастят большим количеством высокотехнологичных компонентов, среди них — противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и специальная ткань, защищающая от обнаружения в инфракрасном свете. Часть из них уже разработана.Как пишет издание, российские военные создают технологии, которые повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, сведут к минимуму его физические усилия и уменьшат риск для жизни."Сотник" могут интегрировать с микродронами, которые обеспечат передачу информации о поле боя с бортовых камер на смотровой щиток солдатской каски или очки, напоминающие Google Glass, говорится в материале. Экзоскелет может получить в комплект и новое стрелковое оружие. Как сообщает <a href="https://nationalinterest.org/">The National Interest</a>, над оборудованием для экзоскелета нового поколения планируют работать с 2020 по 2023 год. Российские подразделения специального назначения хотят оснастить сверхсовременной экипировкой уже к 2025 году, а к 2030-му — всю российскую армию.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/military/20201026/248401079.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</strong>
https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html
Опять эти сказки - мы ведь все прекрасно знаем по комментариям экспертов из интернетов, что в России не производят ничего технологичного, всё зависит от нефти и вообще давно прос*али все полимеры...
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Явно, кто-то в кремле страдает звездными войнами, я даже догадываюсь.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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технологии, безопасность

Названо уникальное супероружие, которым скоро обзаведется Россия

16:46 26.10.2020 (обновлено: 19:13 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМакет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения "Ростех"
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростех - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский журнал The National Interest рассказал о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", которая значительно повысит возможности пехотинцев.
Ее разработкой занимается "Ростех". Перспективный экзоскелет заменит солдатам нынешний костюм "Ратник". Новую экипировку оснастят большим количеством высокотехнологичных компонентов, среди них — противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и специальная ткань, защищающая от обнаружения в инфракрасном свете. Часть из них уже разработана.
Ходовые испытания фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 19:43
NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле
Как пишет издание, российские военные создают технологии, которые повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, сведут к минимуму его физические усилия и уменьшат риск для жизни.
"Сотник" могут интегрировать с микродронами, которые обеспечат передачу информации о поле боя с бортовых камер на смотровой щиток солдатской каски или очки, напоминающие Google Glass, говорится в материале. Экзоскелет может получить в комплект и новое стрелковое оружие.

"В настоящее время <…> формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего", — цитирует журнал главнокомандующего Сухопутными войсками генерала Олега Салюкова.

Как сообщает The National Interest, над оборудованием для экзоскелета нового поколения планируют работать с 2020 по 2023 год. Российские подразделения специального назначения хотят оснастить сверхсовременной экипировкой уже к 2025 году, а к 2030-му — всю российскую армию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 10:26
"Вызов для США". В NI обеспокоены российским гиперзвуковым оружием
 
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