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https://ria.ru/20201026/soyuzmultfilm-1581512111.html
﻿"Союзмультфильм" показал образ Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" представил окончательный визуальный образ Зайца из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!", озвучивает которого шоумен Дмитрий Хрусталев,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:15
2020-10-26T15:26
культура
дмитрий хрусталев
борис машковцев
союзмультфильм
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Sojuzmultfilm/" target="_blank" data-auto="true">Союзмультфильм</a>" представил окончательный визуальный образ Зайца из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!", озвучивает которого шоумен <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-khrustalev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Хрусталев</a>, сообщает в понедельник пресс-служба киностудии.Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарика Харламова</a>."Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, создано более 30 вариаций образа — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.Директор "Союзмультфильма" <a href="http://ria.ru/person_Boris_Mashkovcev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Машковцев</a> отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала — дети шести-восьми лет.
https://ria.ru/20201010/ozvuchka-1579169323.html
https://ria.ru/20200619/1573178295.html
Ну не то, не то это уже. Остановитесь! Те старые мультфильмы они с душой, от них веет теплом, детством, добротой и жизнью. А эти 3D HD супер пупер - холодные и неживые, не воспринимаются воообще!
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Очень стали похожи на диснеевских персонажей. И почему не угодили прежние рисунки? Или авторских прав захотелось на раскрученных персонажах?
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дмитрий хрусталев, борис машковцев, союзмультфильм

﻿"Союзмультфильм" показал образ Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"

08:15 26.10.2020 (обновлено: 15:26 26.10.2020)
 
© СоюзмультфильмОбраз Зайца и Волка из перезапуска "Ну, погоди!"
Образ Зайца и Волка из перезапуска Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Союзмультфильм
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Союзмультфильм" представил окончательный визуальный образ Зайца из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!", озвучивает которого шоумен Дмитрий Хрусталев, сообщает в понедельник пресс-служба киностудии.
Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова.
Новые серии Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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"Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, создано более 30 вариаций образа — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.
Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким.

"Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это <…> очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости", — отметил он.

Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала — дети шести-восьми лет.
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КультураДмитрий ХрусталевБорис МашковцевСоюзмультфильм
 
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