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Мурманская область
https://ria.ru/20201026/sotspodderzhka-1581645502.html
"Норникель" заключил соглашение о соцподдержке с Мурманской областью
Власти Мурманской области и руководство компании "Норникель" подписали соглашение, согласно которому компания поддержит ряд проектов, в частности, по... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:15
2020-10-26T19:15
мурманская область
кольская горно-металлургическая компания
андрей чибис
норильский никель
владимир потанин
мурманская область
экономика
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<strong>МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast" target="_blank">Мурманской области</a> и руководство компании "<a href="https://ria.ru/organization_Norilskijj_nikel" target="_blank">Норникель</a>" подписали соглашение, согласно которому компания поддержит ряд проектов, в частности, по модернизации мурманской областной больницы, сообщила пресс-служба регионального правительства.Соответствующий документ подписали президент "Норникеля" <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Potanin" target="_blank">Владимир Потанин</a> и губернатор Мурманской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a>. Год назад – 17 октября 2019 года – правительство Мурманской области и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности.Компанию и Мурманскую область связывают давние партнерские отношения. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК) – дочернее предприятие "Норникеля" со стопроцентной долей владения – одно из ведущих производственных комплексов Мурманской области, а "Норникель" – крупнейший налогоплательщик региона (доля компании в собственных доходах области за последние пять лет выросла с 14% в 2015 году до 23% в 2019 году).Налоговые платежи "Норникеля" по налогу на прибыль в 2019 году в сравнении с 2017 годом выросли в 3 раза и составили 17,1 млрд рублей, что обусловлено ростом финансовых показателей группы, а также увеличением доли налога, приходящейся на Мурманскую область благодаря реализации инвестиционных проектов. В 2021–2025 годах компания планирует инвестировать в развитие и модернизацию производственных площадок, расположенных на Кольском полуострове, более 90 млрд рублей.Один из важнейших пунктов подписанного соглашения – договорённость о софинансировании "Норникелем" модернизации Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. На эти цели компания направит 1 миллиард рублей."Сегодня мы договорились о том, что "Норникель" направит дополнительные ресурсы на строительство спортивных объектов и развитие медицины в Мончегорске, на реконструкцию областной больницы… Также отдельно мы обсудили строительство нового по сути завода в Мончегорске. "Норникель" намерен инвестировать почти 90 миллиардов рублей в создание новой "зеленой" металлургии", – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике", – прокомментировал подписание соглашения президент "Норникеля" Владимир Потанин.
https://ria.ru/20201021/nornikel-1580890913.html
https://ria.ru/20201014/investitsii-1579711654.html
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кольская горно-металлургическая компания, андрей чибис, норильский никель, владимир потанин, мурманская область, экономика

"Норникель" заключил соглашение о соцподдержке с Мурманской областью

19:15 26.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГодовое собрание акционеров "Норникель"
Годовое собрание акционеров Норникель - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области и руководство компании "Норникель" подписали соглашение, согласно которому компания поддержит ряд проектов, в частности, по модернизации мурманской областной больницы, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Соответствующий документ подписали президент "Норникеля" Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Год назад – 17 октября 2019 года – правительство Мурманской области и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности.

"Подписанные сегодня документы предусматривают комплекс мероприятий социального характера, в частности, софинансирование модернизации Мурманской областной больницы, а также строительство крытого ледового катка в Мончегорске. Кроме того, в новом соглашении говорится о разработке совместной программы в сфере подготовки специалистов высшей школы для вновь создаваемых производств Кольской ГМК в сотрудничестве с Мурманским государственным техническим университетом (МГТУ)", - говорится в сообщении.

Компанию и Мурманскую область связывают давние партнерские отношения. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК) – дочернее предприятие "Норникеля" со стопроцентной долей владения – одно из ведущих производственных комплексов Мурманской области, а "Норникель" – крупнейший налогоплательщик региона (доля компании в собственных доходах области за последние пять лет выросла с 14% в 2015 году до 23% в 2019 году).
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Налоговые платежи "Норникеля" по налогу на прибыль в 2019 году в сравнении с 2017 годом выросли в 3 раза и составили 17,1 млрд рублей, что обусловлено ростом финансовых показателей группы, а также увеличением доли налога, приходящейся на Мурманскую область благодаря реализации инвестиционных проектов. В 2021–2025 годах компания планирует инвестировать в развитие и модернизацию производственных площадок, расположенных на Кольском полуострове, более 90 млрд рублей.

"Норникель" активно реализует на территории области благотворительные и социальные проекты. За последние три года на эти цели компания направила около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с прежними договоренностями с регионом, "Норникель" взял на себя обязательства по поддержке в 2020-2022 годах сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, а также мероприятий по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд рублей", - пояснили в правительстве.

Один из важнейших пунктов подписанного соглашения – договорённость о софинансировании "Норникелем" модернизации Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. На эти цели компания направит 1 миллиард рублей.
"Сегодня мы договорились о том, что "Норникель" направит дополнительные ресурсы на строительство спортивных объектов и развитие медицины в Мончегорске, на реконструкцию областной больницы… Также отдельно мы обсудили строительство нового по сути завода в Мончегорске. "Норникель" намерен инвестировать почти 90 миллиардов рублей в создание новой "зеленой" металлургии", – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике", – прокомментировал подписание соглашения президент "Норникеля" Владимир Потанин.
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Мурманская областьКольская горно-металлургическая компанияАндрей ЧибисНорильский никельВладимир ПотанинМурманская областьЭкономика
 
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