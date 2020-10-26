https://ria.ru/20201026/sotspodderzhka-1581645502.html

"Норникель" заключил соглашение о соцподдержке с Мурманской областью

Власти Мурманской области и руководство компании "Норникель" подписали соглашение, согласно которому компания поддержит ряд проектов, в частности, по... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:15

2020-10-26T19:15

2020-10-26T19:15

мурманская область

кольская горно-металлургическая компания

андрей чибис

норильский никель

владимир потанин

мурманская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/80898/35/808983546_0:224:2447:1600_1400x0_80_0_0_4fde1bd275d531ec59eb841c55a22912.jpg

<strong>МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast" target="_blank">Мурманской области</a> и руководство компании "<a href="https://ria.ru/organization_Norilskijj_nikel" target="_blank">Норникель</a>" подписали соглашение, согласно которому компания поддержит ряд проектов, в частности, по модернизации мурманской областной больницы, сообщила пресс-служба регионального правительства.Соответствующий документ подписали президент "Норникеля" <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Potanin" target="_blank">Владимир Потанин</a> и губернатор Мурманской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a>. Год назад – 17 октября 2019 года – правительство Мурманской области и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности.Компанию и Мурманскую область связывают давние партнерские отношения. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК) – дочернее предприятие "Норникеля" со стопроцентной долей владения – одно из ведущих производственных комплексов Мурманской области, а "Норникель" – крупнейший налогоплательщик региона (доля компании в собственных доходах области за последние пять лет выросла с 14% в 2015 году до 23% в 2019 году).Налоговые платежи "Норникеля" по налогу на прибыль в 2019 году в сравнении с 2017 годом выросли в 3 раза и составили 17,1 млрд рублей, что обусловлено ростом финансовых показателей группы, а также увеличением доли налога, приходящейся на Мурманскую область благодаря реализации инвестиционных проектов. В 2021–2025 годах компания планирует инвестировать в развитие и модернизацию производственных площадок, расположенных на Кольском полуострове, более 90 млрд рублей.Один из важнейших пунктов подписанного соглашения – договорённость о софинансировании "Норникелем" модернизации Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. На эти цели компания направит 1 миллиард рублей."Сегодня мы договорились о том, что "Норникель" направит дополнительные ресурсы на строительство спортивных объектов и развитие медицины в Мончегорске, на реконструкцию областной больницы… Также отдельно мы обсудили строительство нового по сути завода в Мончегорске. "Норникель" намерен инвестировать почти 90 миллиардов рублей в создание новой "зеленой" металлургии", – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике", – прокомментировал подписание соглашения президент "Норникеля" Владимир Потанин.

https://ria.ru/20201021/nornikel-1580890913.html

https://ria.ru/20201014/investitsii-1579711654.html

мурманская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кольская горно-металлургическая компания, андрей чибис, норильский никель, владимир потанин, мурманская область, экономика