https://ria.ru/20201026/siloviki-1581589168.html
В центр Минска направилась колонна силовиков
Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре Минска, где проходит... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:07
2020-10-26T15:07
2020-10-26T15:18
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК , 26 окт - РИА Новости.</strong> Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где проходит масштабная протестная акция сторонников оппозиции, сообщают очевидцы."Примерно 15 минут назад из Уручья (микрорайон на окраине Минска) в направлении центра двинулись колонна техники силовиков. Предположительно, они едут на проспект Независимости", - рассказал один из очевидцев.В свою очередь, другой собеседник агентства стал свидетелем того, как автозаки и транспорт с личным составом бойцов внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> приехал по проспекту Независимости в сторону центра города.Тем временем участники протестного шествия дошли до Октябрьской площади, где находится Дворец республики. На прилегающей к ней улице очевидцы заметили припаркованные автозаки и автобусы с правоохранителями. Последние пока никак не препятствуют проведению несанкционированной акции.
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции
Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета.
2020-10-26T15:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире