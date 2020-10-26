Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/siloviki-1581589168.html
В центр Минска направилась колонна силовиков
Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре Минска, где проходит... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:07
2020-10-26T15:18
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581483873_0:0:3094:1741_1400x0_80_0_0_ab2baaa8405c63ec64b1d66de24c81ec.jpg
<strong>МИНСК , 26 окт - РИА Новости.</strong> Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где проходит масштабная протестная акция сторонников оппозиции, сообщают очевидцы."Примерно 15 минут назад из Уручья (микрорайон на окраине Минска) в направлении центра двинулись колонна техники силовиков. Предположительно, они едут на проспект Независимости", - рассказал один из очевидцев.В свою очередь, другой собеседник агентства стал свидетелем того, как автозаки и транспорт с личным составом бойцов внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> приехал по проспекту Независимости в сторону центра города.Тем временем участники протестного шествия дошли до Октябрьской площади, где находится Дворец республики. На прилегающей к ней улице очевидцы заметили припаркованные автозаки и автобусы с правоохранителями. Последние пока никак не препятствуют проведению несанкционированной акции.
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции
Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета.
2020-10-26T15:07
true
PT0M58S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581483873_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_367871a2463ed6069056fcd88e4968e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В центр Минска направилась колонна силовиков

15:07 26.10.2020 (обновлено: 15:18 26.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК , 26 окт - РИА Новости. Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре Минска, где проходит масштабная протестная акция сторонников оппозиции, сообщают очевидцы.
"Примерно 15 минут назад из Уручья (микрорайон на окраине Минска) в направлении центра двинулись колонна техники силовиков. Предположительно, они едут на проспект Независимости", - рассказал один из очевидцев.
В свою очередь, другой собеседник агентства стал свидетелем того, как автозаки и транспорт с личным составом бойцов внутренних войск Белоруссии приехал по проспекту Независимости в сторону центра города.
Тем временем участники протестного шествия дошли до Октябрьской площади, где находится Дворец республики. На прилегающей к ней улице очевидцы заметили припаркованные автозаки и автобусы с правоохранителями. Последние пока никак не препятствуют проведению несанкционированной акции.
Производство тракторов Беларус на главном конвейере Минского тракторного завода - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
Власти Белоруссии опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах
 
Обсудить4
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
Лента новостейМолния