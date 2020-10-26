https://ria.ru/20201026/siloviki-1581589168.html

В центр Минска направилась колонна силовиков

Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре Минска, где проходит... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:07

2020-10-26T15:07

2020-10-26T15:18

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК , 26 окт - РИА Новости.</strong> Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где проходит масштабная протестная акция сторонников оппозиции, сообщают очевидцы."Примерно 15 минут назад из Уручья (микрорайон на окраине Минска) в направлении центра двинулись колонна техники силовиков. Предположительно, они едут на проспект Независимости", - рассказал один из очевидцев.В свою очередь, другой собеседник агентства стал свидетелем того, как автозаки и транспорт с личным составом бойцов внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> приехал по проспекту Независимости в сторону центра города.Тем временем участники протестного шествия дошли до Октябрьской площади, где находится Дворец республики. На прилегающей к ней улице очевидцы заметили припаркованные автозаки и автобусы с правоохранителями. Последние пока никак не препятствуют проведению несанкционированной акции.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-10-26T15:07 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире