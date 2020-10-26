https://ria.ru/20201026/saundtrek-1581453406.html

Эта музыка будет вечной: лучшие саундтреки года

, которая должна была вручаться уже в двадцатый раз. Из-за мировой пандемии юбилейную церемонию отменили, а награждение провели в виртуальном режиме. О том,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>К сожалению, пора привыкнуть, что многие престижные премии в этом году постепенно перемещаются из традиционного формата в онлайн. Впрочем, их значимости и статусности победителей это нисколько не умаляет. Так вышло и с <strong>World Soundtrack Awards</strong>, которая должна была вручаться уже в двадцатый раз. Из-за мировой пандемии юбилейную церемонию отменили, а награждение провели в виртуальном режиме. О том, какая киномузыка была лучшей в этом году, — в материале РИА Новости.Результаты впечатляют вне зависимости от офлайн-церемонии. Сегодня саундтреки приобретают все большее значение, композитора окончательно признали одним из важнейших соавторов картины — наряду с режиссером и сценаристом. Порой музыка переживает фильмы. Ну в самом деле, кто сразу вспомнит, что там было с героем Бельмондо в "Профессионале", а вот мелодию Эннио Морриконе знает весь мир, даже те, кто это кино и не думал смотреть.Премию присуждают в восьми номинациях, одна из них — национальная (бельгийская). И можно сказать, что выбор жюри и общественности (есть и номинация Public choice, фактически — приз зрительских симпатий) не разочаровал, но заставил задуматься.Победитель в главной номинации — <strong>"Кинокомпозитор года"</strong> — был очевиден. Действительно, ничего более мощного, чем саундтрек к "Джокеру", который создала исландская виолончелистка и композитор Хульдур Гуднадоттир, в минувшем киносезоне не было.Год назад она уже получала премию за лучшую музыку к телепроекту (это был впечатливший всех "Чернобыль" от HBO). В наше непростое время довольно мрачные, но при этом чувственные и эмоциональные мотивы Гуднадоттир — именно то, что нужно зрителю.А вот в номинации <strong>"Лучшая музыка к телепроекту"</strong> произошла "обратная рокировка": Николас Бриттель, которому присудили главный приз в 2019 году, в нынешнем сезоне забрал награду за саундтрек к телесериалу "Наследники".Для сатирической драмы о семье медиамагнатов (своеобразная пародия на династию Мердоков) музыка очень важна, и победа Бриттеля вполне заслуженная.Очень интересна специальная номинация <strong>"Лучший молодой композитор"</strong>. Лауреатом стала <a href="https://soundcloud.com/anakasrashvili/sets/film-music" target="_blank">Ана Касрашвили</a> из Грузии. Впервые за всю 20-летнюю историю премии эту награду вручили женщине. Ана — ученица самого Говарда Шора, и критики относят ее к самым многообещающим молодым кинематографистам. Одна из последних работ — музыка к короткометражному фильму "Поток" (Flow) Вероники Курц о танцовщице, которая в результате травмы, казалось, вообще может потерять надежду вернуться на сцену. Это одна из самых проникновенных работ прошлого года, и теперь музыкальное сообщество ждет, как Ана проявит себя дальше.<strong>"Открытие года"</strong> — Брайан Десснер, автор оркестровки к фильму "Два папы", трогательной истории о дружбе Бенедикта XVI и Франциска, которых сыграли Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. Десснер сам исполнил партии на большинстве инструментов и сделал фактически всю аранжировку.Без толерантности не обошлось и на этот раз: <strong>лучшей песней</strong> стала "Stand Up" Джошуа Брайана Кэмпбелла и Синтии Эриво из фильма "Гарриет". Сюжет из истории Америки: чернокожая рабыня Гарриет Табмен сбежала от хозяев и возглавила движение против рабства. Сама Синтия Эриво, сыгравшая главную роль, написала текст к песне и, естественно, разразилась прочувственной речью во время виртуального награждения.<strong>Приз зрительских симпатий</strong> достался Альфонсо Агилару за музыку к мультфильму "Клаус". Эта рождественская история — один из лучших анимационных фильмов последнего времени.А <strong>награду за вклад в киноискусство</strong> получил Габриэль Яред — уникальный французский композитор ливанского происхождения, которого мы помним по музыке к "Талантливому мистеру Рипли", "Холодной горе", "Осени в Нью-Йорке" или "1408".В киномире его либо обожают, либо категорически ненавидят — из-за того, что он самоучка: не оканчивал никаких киношкол и академическое образование получил, уже будучи крепким профессионалом.Яред — настоящий фанатик своего дела, известный провокативными высказываниями вроде того, что "если взять порнофильм и подложить на него концерт Моцарта для кларнета — разом изображение становится более ценным".С лауреатом нельзя не согласиться: действительно, значение музыки в кино колоссально. И пускай сегодня не время для громких премий и шумных церемоний, важно, что в индустрии появляются новые имена, за которыми — музыкальное будущее кинематографа.

https://ria.ru/20201015/billboardmusicawards2020-1579909583.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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