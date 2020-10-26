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https://ria.ru/20201026/sakhalin-1581564374.html
На Сахалине уволили чиновника, использовавшего японскую карту Курил
Правительство Сахалина уволило сотрудника, который использовал карту, где Курилы были изображены как территория Японии, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:16
2020-10-26T14:50
валерий лимаренко
курильские острова
япония
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Правительство Сахалина уволило сотрудника, который использовал карту, где Курилы были изображены как территория <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку. Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в интернете. <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильские острова</a> были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо", — говорится в сообщении.По сообщению пресс-службы, данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность."Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Limarenko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Лимаренко</a> был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования", — говорится в пресс-релизе.После разбирательства комиссия признала виновными двух человек — сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству Ивана Радченко. Последнему объявлен выговор."Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы. За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом", — цитирует пресс-служба слова главы региона.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20201016/kurily-1580064348.html
https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580648751.html
Не могу понять зачем Китаю подарили территорию равную Германии? можно было в замен взять какой то сопоставимый по размерам кусок земли но в другом месте? но отдавать ради хороших отношений это бред!
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Любишь японскую карту, люби и харакири.
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курильские острова
япония
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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валерий лимаренко, курильские острова, япония, сахалинская область, происшествия

На Сахалине уволили чиновника, использовавшего японскую карту Курил

13:16 26.10.2020 (обновлено: 14:50 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичТехнологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости. Правительство Сахалина уволило сотрудника, который использовал карту, где Курилы были изображены как территория Японии, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку. Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо", — говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы, данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность.
"Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования", — говорится в пресс-релизе.
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После разбирательства комиссия признала виновными двух человек — сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству Ивана Радченко. Последнему объявлен выговор.
"Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы. За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом", — цитирует пресс-служба слова главы региона.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
 
Обсудить21
Валерий ЛимаренкоКурильские островаЯпонияСахалинская областьПроисшествия
 
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