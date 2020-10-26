https://ria.ru/20201026/sakhalin-1581564374.html

На Сахалине уволили чиновника, использовавшего японскую карту Курил

Правительство Сахалина уволило сотрудника, который использовал карту, где Курилы были изображены как территория Японии, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:16

2020-10-26T13:16

2020-10-26T14:50

валерий лимаренко

курильские острова

япония

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Правительство Сахалина уволило сотрудника, который использовал карту, где Курилы были изображены как территория <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку. Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в интернете. <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильские острова</a> были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо", — говорится в сообщении.По сообщению пресс-службы, данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность."Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Limarenko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Лимаренко</a> был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования", — говорится в пресс-релизе.После разбирательства комиссия признала виновными двух человек — сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству Ивана Радченко. Последнему объявлен выговор."Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы. За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом", — цитирует пресс-служба слова главы региона.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20201016/kurily-1580064348.html

https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580648751.html

Сергей Комаров Не могу понять зачем Китаю подарили территорию равную Германии? можно было в замен взять какой то сопоставимый по размерам кусок земли но в другом месте? но отдавать ради хороших отношений это бред! 112

Guten Abend Любишь японскую карту, люби и харакири. 99

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курильские острова

япония

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий лимаренко, курильские острова, япония, сахалинская область, происшествия