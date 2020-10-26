https://ria.ru/20201026/rudnik-1581507375.html
На Камчатке возбудили дело из-за гибели сотрудника рудника
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели мужчины на руднике "Бараньевское" на Камчатке, сообщает региональное... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T06:50
2020-10-26T06:50
2020-10-26T06:50
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели мужчины на руднике "Бараньевское" на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатке</a>, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что 25 сентября на участке подземных работ на штольне "Южная" рудника "Бараньевское" произошел обвал горной массы. Один из работников – 54-летний мужчина – погиб.После инцидента в группе компаний "<a href="http://ria.ru/organization_Zoloto_Kamchatki/" target="_blank" data-auto="true">Золото Камчатки</a>", в которую входит АО "Камчатское золото", заявили, что семье погибшего будет оказана материальная помощь - 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20200630/1573676864.html
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камчатский край
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия