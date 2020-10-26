https://ria.ru/20201026/rpts-1581622377.html

Настоятель храма в Иркутской области умер от коронавируса

Настоятель храма Образа Спаса Нерукотворного в селе Урик (Иркутская область) протоиерей Владимир Новидонский скончался от осложнений, вызванных COVID-19,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:31

2020-10-26T17:31

2020-10-26T17:31

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<strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 26 окт - РИА новости. </strong>Настоятель храма Образа Спаса Нерукотворного в селе Урик (<a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутская область</a>) протоиерей Владимир Новидонский скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в <a href="https://t.me/Patriarchrabochayagruppa/188" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."26 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Иркутской епархии протоиерей Владимир Новидонский, настоятель <a href="http://ria.ru/person_BorisSpasskijj/" target="_blank" data-auto="true">Спасского</a> храма села Урик", - сказано в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, иркутская область, общество