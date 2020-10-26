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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/rpts-1581622377.html
Настоятель храма в Иркутской области умер от коронавируса
Настоятель храма Образа Спаса Нерукотворного в селе Урик (Иркутская область) протоиерей Владимир Новидонский скончался от осложнений, вызванных COVID-19,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:31
2020-10-26T17:31
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
русская православная церковь
иркутская область
общество
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<strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 26 окт - РИА новости. </strong>Настоятель храма Образа Спаса Нерукотворного в селе Урик (<a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутская область</a>) протоиерей Владимир Новидонский скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в <a href="https://t.me/Patriarchrabochayagruppa/188" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."26 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Иркутской епархии протоиерей Владимир Новидонский, настоятель <a href="http://ria.ru/person_BorisSpasskijj/" target="_blank" data-auto="true">Спасского</a> храма села Урик", - сказано в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
иркутская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, иркутская область, общество

Настоятель храма в Иркутской области умер от коронавируса

17:31 26.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 окт - РИА новости. Настоятель храма Образа Спаса Нерукотворного в селе Урик (Иркутская область) протоиерей Владимир Новидонский скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"26 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Иркутской епархии протоиерей Владимир Новидонский, настоятель Спасского храма села Урик", - сказано в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРусская православная церковьИркутская областьОбщество
 
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