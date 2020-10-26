https://ria.ru/20201026/rodzyanko-1581192461.html

Алексис Родзянко: в США идут не выборы, а референдум за или против Трампа

До выборов в США остается около недели, однако ни один из кандидатов — действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден —... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:00

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2020-10-26T11:02

сша

алексис родзянко

интервью

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<em>До выборов в США остается около недели, однако ни один из кандидатов — действующий глава Белого дома <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> и кандидат от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> — по-прежнему не вырвался вперед со значительным отрывом. Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России <a href="https://ria.ru/person_Aleksis_Rodzjanko" target="_blank">Алексис Родзянко</a> полагает, что исход гонки непредсказуем, решающим может стать выбор одного из штатов. В интервью РИА Новости он рассказал, чем нынешняя гонка отличается от предыдущих, победа кого из кандидатов была бы предпочтительна для России, стоит ли ждать новых санкций и когда, а также поделился мнением по сотрудничеству стран в борьбе с коронавирусом. Беседовала Вероника Буклей. </em><strong>— Предвыборная гонка в США в этом году проходит в необычной обстановке: экономики мира и США погрузились в коронакризис, продолжает расти число зараженных. Какие особенности в борьбе кандидатов можно выделить в этих условиях? Чем она отличается от предыдущих?</strong>— Основное отличие предвыборной кампании от предыдущей – в коронавирусе, которого в прошлый раз не было. А также в том, что теперь Дональд Трамп не аутсайдер, а действующий президент — и это тоже большая разница. В остальном динамика между республиканцами и демократами очень похожая в плане их стратегии, тактики, подхода к выборам. В экономическом плане они сильно разнятся. С точки зрения того, как фактически все проходит, демократы опять говорят: "Как вы можете голосовать за такого человека?!", а республиканцы: "Смотрите, кого выставили против Трампа!". В основном вот такие нападки. Вероятно, все может решиться одним штатом и небольшим числом избирателей. Но это не выборы "Трамп против Байдена", это выборы "За или против Трампа" в том плане, что это референдум о том, нужен ли Трамп. Как он сказал, никто всерьез не голосует за Байдена. Они голосуют либо за, либо против Трампа. И исход действительно неизвестен.<strong>— Насколько сильны позиции кандидатов с точки зрения обещаний по восстановлению экономики?</strong>— С этой точки зрения, преимущество скорее у Трампа, потому что программа Байдена не до конца понятна. Ясно, что он хочет поднять налоги и сделать упор на "зеленую" экономику, но более детально пока ничего не понятно. У Трампа главный минус – это коронавирус. Но это не то, как он себя вел в плане экономического управления страной, в чем у него определенно были успехи. Но эти успехи теперь подорваны коронавирусом. <strong>— Может ли ситуация с коронавирусом подорвать доверие избирателей к его кандидатуре?</strong>— Это его главный минус, безусловно, не было бы коронакризиса, у Трампа было бы куда больше шансов на победу. Коронавирус подмыл его базу и пошатнул его репутацию. Мне лично трудно обвинять кого-то в коронавирусе. Бывают такие эпидемии в мире, много раз они были, и это еще один такой случай. Чтобы кто-то один был ответственным за них? Чтобы кто-то один принимал только правильные решения и ни одного неправильного? Мне трудно представить себе, чтобы другой на его месте вел страну как-то сильно иначе и имел бы другой результат. Поэтому для меня это нейтральный вопрос, но реально — это минус для страны и это минус для мира. У руля кто-то есть, и этот кто-то — Трамп. Поэтому даже если это совершенно не его вина, придется отвечать именно ему. <strong>— Возможны ли массовые протесты и выступления в США в случае победы Трампа?</strong>— Сомневаюсь, мне кажется, они уже прошли летом. Это скорее летний феномен в США, нежели зимний. Конечно, те, кто против Трампа, его очень не любят. Но что они выйдут на улицы и будут протестовать… Я сомневаюсь, что это выплеснется на улицы. Думаю, это скорее будет аппаратная борьба, как мы это уже видели последние четыре года. <strong>— Одна из центральных тем в США сейчас – это отношения с Россией. Победа какого кандидата представляется более выгодной для отношений двух стран?</strong>— Вот здесь я не знаю, не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Начнем с того, что тема "Россия – Америка" – это тема, которая меньше зависит от того, какая партия сейчас у власти и кто в данный момент президент. Это тема соперничества двух крупных держав, как это соперничество управляется, какими приемами — переговорами либо конфликтами.Если Трампа переизберут на новый срок, то тема России уже будет холостым выстрелом в его сторону, и я сомневаюсь, что ее опять будут муссировать. Соответственно у него будет немножко больше гибкости и возможностей в отношениях с Россией, чем было в первый срок.Если же победит Байден, то у него нет за спиной подозрения, что он как-то связан с Россией, в целом в адрес демократов такое обвинение не принято выдвигать. Поэтому у Байдена может быть несколько больше гибкости. Но я не вижу, что будет сильная разница при любом из двух вариантов. <strong>— Нельзя обойти вниманием уже ставшую постоянной тему антироссийских санкций. Какую роль она занимает в предвыборной гонке? </strong>— В предвыборной гонке очень маленькую, практически никакую. Это не одна из тех тем, о которых пресса волнуется и много пишет. Последние поводы – это история с Навальным и "Северный поток 2". "Северный поток 2" – это не только интересы России, это интересы России и ведущих европейских стран. Увязать с санкциями эту тему хотели те пограничные страны, которые из-за проекта теряют свое влияние, то есть Польша и Украина. А вот история с Навальным мне кажется в основном европейско-российской темой, и США довольно мало ее обсуждают. Они, скорее, идут за Европой, соглашаясь, что это плохо. Есть договор по химоружию и в соответствии с ним есть определенные санкции, требуемые законом в случае, если есть конкретные "присуждения" использования запрещенных препаратов, что, по-моему, пока есть только на словах, а по существу процесс еще не завершен.После выборов, в любом из двух вариантов исхода, скорее всего, вновь вернется тема России, но это будет не раньше марта следующего года. <strong>— Как вы оцениваете риторику Москвы по теме выборов США, изменилась ли она по сравнению с прошлыми выборами?</strong>— Она куда более спокойная и нейтральная, чем это было в 2016 году. Тогда официальные российские СМИ очень много говорили о выборах, много негативного о Хиллари Клинтон, было впечатление, что Россия твердо на стороне Трампа. Хотя когда президент Путин на эту тему выступал, он достаточно осторожно выражался. Говорил, что кого выберут в США, с тем мы и будем работать. Мне кажется, что в этом году ближе к такой позиции, меньше шума и без проявления какой-то позиции по отношению к выборам.<strong>— Американское телевидение довольно подробно освещает тему разработки российской вакцины от коронавируса. На ваш взгляд, является ли она излишне политизированной? Было бы странам более выгодно объединить усилия в разработке и исследованиях? </strong>— Да, конечно, лучше сотрудничать и меньше политизировать, но коль скоро COVID-19 столь важный фактор в выборах в США, деполитизировать его в такой политической атмосфере очень сложно. Что работают интенсивно над вакциной – это хорошо, кто ее первый и лучше сделает, мы увидим. Я надеюсь, что кто-то хорошо и быстро это сделает. <strong>— Интересовались ли через AmCham официальные представители США или американского бизнеса российской вакциной "Спутник V"?</strong>— Не через нас. Мы сами интересовались, когда были наши встречи с послом, задавали ему вопрос, насколько Штаты и Россия сотрудничают по теме вакцины. Ответ был, что сотрудничаем по теме средств защиты и ИВЛ, но на тему вакцины, по-моему, был отрицательный ответ. Когда недавно была встреча Американо-российского делового совета, выступала бывший советник президента Фиона Хилл и сетовала, что это упущенная возможность. Можно было бы очень хорошо работать вместе, но из-за политики не получилось.<strong>— Хотели бы вы сами привиться российской вакциной?</strong>— Сейчас пока нет, потому что любая вакцина – это риск. Коль скоро я уже переболел, у меня есть хотя бы надежда на то, что какой-то иммунитет у меня появился. Поэтому я пока подожду, посмотрю, как другие реагируют. <strong>— На ваш взгляд, когда страны вернутся к прежней жизни после COVID-19?</strong>— С одной стороны, заболеваемость растет. С другой стороны, я не вижу ни здесь, ни в США желания что-то вновь закрывать. Россия открыла рейсы в Японию, очень жду, когда возобновится регулярное авиасообщение с США. <strong>— Обсуждается ли сейчас этот вопрос?</strong>— Я не знаю. Знаю, что есть отдельные рейсы "Аэрофлота" — прямые в Нью-Йорк и в Майами. Они летают не регулярно, но примерно раз в неделю. Рейс в Майами появился буквально на днях, его не афишируют, просто он есть.Очень хочется, чтобы опять открылись консульские услуги американского посольства здесь и российского посольства в США. Сегодня консульства и тут, и там закрыты, и новые визы сейчас получить практически невозможно. Никто, кроме консульств, не имеет полномочий их выдавать. <strong>— Как обстоит ситуация с въездом в Россию высококвалифицированных специалистов (ВКС)?</strong>— Принятые ранее меры касались специалистов с уже действующими визами. То есть, если у ВКС есть виза, и при этом он за границей, которая закрыта, как получить разрешение на то, чтобы он прилетел? В России фактически было введено ручное управление, то есть каждый случай с ВКС рассматривается отдельно. Ответственность за рассмотрение несет то министерство, к деятельности которого относится профиль ВКС. Есть и те, которые не попадают ни в одну категорию, например, юристы… Как я понимаю, министерства в целом не очень хотят этим заниматься. Специалисты тысячами хотят ехать в Россию, мы получаем очень много запросов. По мере прохождения времени, встает вопрос и о семьях, которые не являются ВКС, а идут как сопровождающие лица. Это очень большой вопрос, сейчас мы работаем над этим вместе с другими бизнес-ассоциациями, это одна из наших главных тем. Наше предложение простое: смотрите не на страну, из которой едут специалисты, и не на цвет паспорта, а на тест на коронавирус. Если у человека есть действующая виза плюс свежий отрицательный тест, разрешите ему въехать в страну. Пока наш аргумент на рассмотрении.<strong>— Как в целом чувствует себя американский бизнес, работающий в России, удалось ли адаптироваться к жизни в новой реальности?</strong>— Мы общаемся постоянно, а поскольку правила со временем меняются, это общение не прекращается. Крупные многонациональные компании ведут себя очень осторожно, предпочитая работать удаленно в тех случаях, когда это допустимо.<strong>— Началось ли уже восстановление бизнеса от последствий пандемии?</strong>— Да, в России, похоже, как и в США, идет восстановление. Предсказания о том, насколько это будет страшно, насколько сильным будет падение, оказались несколько преувеличенными. В России сейчас ожидается падение ВВП примерно на 4%, хотя в начале думали, что будет 6-8%, кто-то говорил даже о минус 10%. В США очень похожие цифры. И США, и Россия экономически лучше среднего переносят коронавирус. В США будет минус, но он будет не такой драматичный, порядка 3-4%.<strong>— На ваш взгляд, каковы перспективы восстановления мировой экономики на фоне второй волны COVID-19?</strong>— Когда все начиналось, мы надеялись, что к лету все пройдет, а сейчас вирус продолжает распространяться…<strong>— The Boston Consulting Group (BCG) и HSBC оценили, что мировая экономика может потерять порядка 10 триллионов долларов от ВВП к 2025 году, если страны не откажутся от торговых ограничений. Согласны ли вы, что ограничительные меры замедляют восстановление и нужно от них избавляться?</strong>— COVID-19, очевидно, дал импульс уже существующим тенденциям к локализации. И в США об этом говорили, хотя экономическая война с Китаем, когда начался коронавирус, уже шла полным ходом. Мне кажется, этому есть некий предел. Да, это дорого стоит, сдерживает экономический рост. У меня нет серьезных опасений, что мы идем в мир, который будет совершенно раздробленным, без глобализации. Мы видим, что движение товаров через границы продолжается, границы открыты для дальнобойщиков – это кровеносная система глобальной экономики.<strong>— В течение 2020 года аналитики то и дело предрекали смерть американской валюте. Какие варианты реакции рынков вы рассматриваете после победы одного или другого кандидата? Какую динамику доллара ожидаете до и после выборов?</strong>— <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">Коронавирус</a> очень сильно увеличил дефицит бюджета США и эмиссию государственных ценных бумаг. Общий долг США поднялся примерно на 15% и превысил ВВП страны. Со временем нужно будет вернуть эти деньги. Это можно будет сделать либо через строгие бюджетные правила, которые дают профицит много лет, либо через инфляцию, которая съедает этот долг. Мне кажется, второй вариант вероятнее. При наличии инфляции, естественно, валюта будет относительно слабее, но, с другой стороны, у доллара есть статус международной резервной валюты, который создает на него высокий спрос и по сути является для него подспорьем. <strong>— Процентная ставка ФРС уж некоторое время держится на уровне 0-0,25% годовых. Может ли она уйти в отрицательную зону</strong>?— В реальном выражении ставка уже отрицательная, то есть инфляция все равно выше процента, а ставка ниже. Чтобы номинальная ставка была ниже нуля? Меня это пугает. Есть такие страны, есть такие примеры. В таком случае нужно вкладывать деньги в реальную экономику, вклады в банках точно не помогут их сохранить. <strong>— Вы много раз высказывались в поддержку основателя Baring Vostok Майкла Калви. На днях Baring сообщил, что ведет переговоры с "Финвижн" по урегулированию конфликта вокруг банка "Восточный". Каковы ваши ожидания от переговоров?</strong>— Само по себе это уже дает некую надежду. Я очень надеюсь, что этот вопрос решится, как можно скорее и решится конструктивно. Самое главное, чтобы это решение повлекло за собой снятие уголовных обвинений.

https://ria.ru/20201023/tramp-bayden-1581138998.html

https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581116365.html

https://ria.ru/20201023/potok-1581166638.html

https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579515783.html

https://ria.ru/20201014/vsplesk-1579813902.html

https://ria.ru/20201021/ekonomika-1580830030.html

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581116992.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, алексис родзянко, интервью