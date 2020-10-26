https://ria.ru/20201026/rakety-1581611855.html

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования

Президент Владимир Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, отметив, что Москва рассчитывает на встречные... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:48

2020-10-26T16:48

2020-10-26T16:48

россия

выход сша из договора о рсмд

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подтвердил приверженность России мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, отметив, что Москва рассчитывает на встречные действия Вашингтона.Глава государства подчеркнул, что российская сторона не будет размещать на европейской части страны ракеты 9М729 при условии ответных шагов НАТО.Как заметил президент, односторонний выход Соединенных Штатов из ДРСМД усилил "риски развязывания гонки ракетных вооружений" и создал новые угрозы для безопасности Европы.Путин заявил, что Россия готова к совместному поиску схем для поддержания и укрепления стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без ДРСМД".Президент также предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.Объяснений США недостаточноКак считает первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a>, заявление Путина о договоре РСМД направлено на то, чтобы лишить западные страны возможности обвинять Россию в агрессивных действиях."Этих действий агрессивных нет, риторика исключительно доброжелательная. Теперь еще раз можно будет убедиться в том, что никто не собирался никакие договоры соблюдать со стороны США. Все эти договоры были заключены только для того, чтобы уничтожить Советскую армию", — сказал Шерин РИА Новости.Сейчас Москва демонстрирует самостоятельность в вопросах обороны, и международные договоры стали невыгодны США, отметил он. Как считает парламентарий, Штаты "будут наращивать свое присутствие вблизи российских границ".По его словам, обвинения в адрес России о несоблюдении ДРСМД — только предлог, чтобы выйти из договоренностей: например, Китай обладает гораздо большим количеством ракет, но США указывают лишь на Россию."У американцев возникают какие-то вопросы, почему у России, у русских на территории их государства, находятся те или иные ракеты, и соответственно "мы поэтому на территории других государств вблизи российских границ размещаем такое количество ракет". Это вообще никак не вяжется", — сказал Шерин.Он указал, что Российская Федерация с точки зрения порядочности и выполнении своих обязательств изначально находится в выигрышном положении, а США — в положении наступающего. Он добавил, что США, "размещая свои ракетные комплексы или какие-то базы вблизи наших границ, пытаются найти этому какие-то неуклюжие объяснения"."И вот этих объяснений становится недостаточно. И поэтому они находят очень простой выход — просто выйти из договора", — заключил депутат.Пора создавать "коалицию мира"Выход США из ДРСМД мог быть продиктован не только противостоянием с Россией, но и интересом Вашингтона к Китаю, считает глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>."Не исключено, что основная цель планов США – не Европа, а Азия. И вполне могу себе представить, что США и НАТО после долгих размышлений найдут ("так и быть") какие-то развязки по Европе, представив их, разумеется, как "щедрый подарок" в адрес России. А вот далее Вашингтон всерьез займется обкладыванием ракетами Китая, превратив ядерную угрозу в фактор давления на растущего конкурента", — написал сенатор в Facebook. По его словам, сегодня большой интерес поддержать предложение России "должен быть не только у европейцев, но и у ведущих азиатских стран".Европа не адресатПредложение президента Путина по РСМД — это разумная мера по реализации российской идеи моратория, считает директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Arbatov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Арбатов</a>."Потому что России было бы интересно инспектировать и проверять пусковые установки противоракет Aegis Ashore в Польше и Румынии, чтобы быть уверенными, что в этих шахтах не размещены наступательные крылатые ракеты типа Tomahawk дальности в 2500 километров. Со своей стороны мы предлагаем инспектировать базы ракет "Искандер", чтобы американцы увидели, что там не размещены ракеты 9M729, которые, по их мнению и по их расчётам и оценкам, нарушали бы ДРСМД", — заявил он РИА Новости.По его словам, для европейской и особенно американской сторон это предложение прозвучало достаточно неожиданно."Вдруг под занавес администрации <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> такое предложение. Но я думаю, что это рассчитано не только на Трампа, но и имеет в виду, возможно, будущую администрацию, которая, если будет демократической, будет больше заинтересована в том, чтобы сохранить хотя бы суть и смысл ДРСМД, если не его юридическую форму. А это фактически будет новый договор, но он будет не глобальный, а будет европейский", — добавил эксперт.Он отметил, что европейская сторона в данном случае не адресат предложения, так как не она решает эти вопросы.ъ"Они могут только занять политическую позицию в пользу этого предложения и оказать некое психологическое и политическое давление на администрацию Трампа. <...> <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> адресат только в смысле выражения своего мнения, потому что на территории европейских стран размещаются эти объекты, а вообще это предложение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a>, и только Америка может сказать "да" или "нет", — резюмировал академик.

https://ria.ru/20201026/otvet-1581568636.html

https://ria.ru/20200827/vooruzheniya-1576388716.html

https://ria.ru/20200821/lend-liz-1575996157.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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