https://ria.ru/20201026/rakety-1581555650.html

Путин предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore на базах в Европе

Президент России Владимир Путин предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:38

2020-10-26T12:38

2020-10-26T12:38

вооруженные силы рф

нато

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах, сообщает пресс-служба Кремля."Основываясь на ранее выдвинутом нами предложении о разработке контрольного инструментария в подкрепление российской инициативы о встречных мораториях, предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> в Калининградской области", - говорится в заявлении.Путин добавил, что целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729).В 2019 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не пошел навстречу.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/rsmd-1576396902.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, нато, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире