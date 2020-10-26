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На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:37
2020-10-26T23:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Отмечается, что возгорание произошло в понедельник по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1.Как сообщили агентству в пресс-службе московского МЧС, здание горит на площади 400 квадратных метров.По данным МЧС России, опубликованным в <a href="https://t.me/mchs_official/2277" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале, в ликвидации огня задействованы 40 человек.
Нужно площадь освобождать просто, вот и подожгли...
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На территории завода "Серп и молот" загорелось здание

22:37 26.10.2020 (обновлено: 23:37 26.10.2020)
 
© Фото МЧС РоссииВозгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве 24 октября 2020 года
Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода Серп и молот в Москве 24 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в понедельник по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1.
© Фото МЧС РоссииВозгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве 24 октября 2020 года
Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода Серп и молот в Москве 24 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото МЧС России
Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве 24 октября 2020 года
Как сообщили агентству в пресс-службе московского МЧС, здание горит на площади 400 квадратных метров.
По данным МЧС России, опубликованным в Telegram-канале, в ликвидации огня задействованы 40 человек.
© Фото МЧС РоссииВозгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве 24 октября 2020 года
Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода Серп и молот в Москве 24 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото МЧС России
Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве 24 октября 2020 года
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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