https://ria.ru/20201026/pozhar-1581675556.html

На территории завода "Серп и молот" загорелось здание

Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в Москве, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:37

2020-10-26T22:37

2020-10-26T23:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Возгорание произошло в трехэтажном здании на бывшей территории завода "Серп и молот" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Отмечается, что возгорание произошло в понедельник по улице Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1.Как сообщили агентству в пресс-службе московского МЧС, здание горит на площади 400 квадратных метров.По данным МЧС России, опубликованным в <a href="https://t.me/mchs_official/2277" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале, в ликвидации огня задействованы 40 человек.

Алексей Мудрый Нужно площадь освобождать просто, вот и подожгли... 19

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия