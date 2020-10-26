https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html

В Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей

Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:26

2020-10-26T19:26

2020-10-26T19:26

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>УФА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате пожара в жилом доме в <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a>, сообщили в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По данным ведомства, пожар произошёл в жилом доме по улице Первой в деревне Новософиевка Федоровского района республики."К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: женщина, 1979 года рождения и ее сыновья 2015 и 2017 годов рождения",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/pozhar-1581311662.html

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия