Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html
В Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей
Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:26
2020-10-26T19:26
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
<strong>УФА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате пожара в жилом доме в <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a>, сообщили в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По данным ведомства, пожар произошёл в жилом доме по улице Первой в деревне Новософиевка Федоровского района республики."К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: женщина, 1979 года рождения и ее сыновья 2015 и 2017 годов рождения",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/pozhar-1581311662.html
1
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей

19:26 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 26 окт - РИА Новости. Женщина с двумя маленькими детьми погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, пожар произошёл в жилом доме по улице Первой в деревне Новософиевка Федоровского района республики.
"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: женщина, 1979 года рождения и ее сыновья 2015 и 2017 годов рождения",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
Пожар в частном доме в селе Крест-Кытыл, Якутия - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 10:15
Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Якутии, возбуждено дело
 
Обсудить1
Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния