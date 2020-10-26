https://ria.ru/20201026/pozhar-1581509354.html

В Ненецком автономном округе загорелась электростанция

Пожар случился на дизельной электростанции в населенном пункте Оксино Ненецкого автономного округа, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T07:39

2020-10-26T07:39

2020-10-26T07:50

ненецкий автономный округ

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пожар случился на дизельной электростанции в населенном пункте Оксино <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug/" target="_blank">Ненецкого автономного округа</a>, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 21.41 25 октября поступила информация о пожаре в населенном пункте Оксино Заполярного района на дизельной электростанции (три дизель-генератора мощностью 955 кВт). Пострадавших нет. В 03.25 26 октября пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, теплоснабжение не нарушено, без энергоснабжения остались 119 жилых домов с населением 474 человека, а также восемь социально значимых объектов."Проводятся работы по подключению энергоснабжения от резервной электростанции. К реагированию привлечены 47 человек и пять единиц техники", - добавил он.

https://ria.ru/20201026/pozhar-1581503515.html

ненецкий автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ненецкий автономный округ, происшествия