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В Ненецком автономном округе загорелась электростанция
Пожар случился на дизельной электростанции в населенном пункте Оксино Ненецкого автономного округа, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T07:39
2020-10-26T07:50
ненецкий автономный округ
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пожар случился на дизельной электростанции в населенном пункте Оксино <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug/" target="_blank">Ненецкого автономного округа</a>, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 21.41 25 октября поступила информация о пожаре в населенном пункте Оксино Заполярного района на дизельной электростанции (три дизель-генератора мощностью 955 кВт). Пострадавших нет. В 03.25 26 октября пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, теплоснабжение не нарушено, без энергоснабжения остались 119 жилых домов с населением 474 человека, а также восемь социально значимых объектов."Проводятся работы по подключению энергоснабжения от резервной электростанции. К реагированию привлечены 47 человек и пять единиц техники", - добавил он.
https://ria.ru/20201026/pozhar-1581503515.html
ненецкий автономный округ
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ненецкий автономный округ, происшествия

В Ненецком автономном округе загорелась электростанция

07:39 26.10.2020 (обновлено: 07:50 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар случился на дизельной электростанции в населенном пункте Оксино Ненецкого автономного округа, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 21.41 25 октября поступила информация о пожаре в населенном пункте Оксино Заполярного района на дизельной электростанции (три дизель-генератора мощностью 955 кВт). Пострадавших нет. В 03.25 26 октября пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, теплоснабжение не нарушено, без энергоснабжения остались 119 жилых домов с населением 474 человека, а также восемь социально значимых объектов.
"Проводятся работы по подключению энергоснабжения от резервной электростанции. К реагированию привлечены 47 человек и пять единиц техники", - добавил он.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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