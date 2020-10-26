https://ria.ru/20201026/pozhar-1581503515.html
У нацпарка в Приморье потушили крупный пожар
Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" потушили первый за эту осень крупный пожар у границ охраняемой территории, сообщает учреждение. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T02:53
2020-10-26T02:53
2020-10-26T03:21
национальный парк "земля леопарда"
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Сотрудники нацпарка "<a href="https://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_park_Zemlja_leoparda/" target="_blank">Земля леопарда</a>" потушили первый за эту осень крупный пожар у границ охраняемой территории, сообщает учреждение."Первый крупный пожар этой осени потушили у границ "Земли леопарда", - говорится в сообщении.Уточняется, что очаг возник южнее поселка Рязановка <a href="http://ria.ru/location_KHasanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хасанского района</a> в субботу, 24 октября. Из-за сухой травы, сильного ветра и отсутствия осадков огонь стремительно распространялся, создавая угрозу "Гамовскому" участку национального парка. Инспекторы "Земли леопарда" не дали огню зайти на охраняемую территорию."Предварительная оценка показала, что от огня пострадало несколько тысяч гектаров на сопредельной территории", - отмечают в нацпарке.К пожароопасному периоду на "Земле леопарда" восстановили более 200 километров минерализованных полос, создали резервный запас топлива и привели в повышенную готовность всю технику и оборудование.В тушении пожара участвовали сотрудники КГБУ "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов". "В тушении были задействованы 25 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 1 тысячу гектаров. Горел не лесной фонд, а трава и кустарники. Огонь полностью потушен", - сказал РИА Новости представитель "Авиалесоохраны".В нацпарке напоминают, что весной и осенью даже из-за одной искры могут возникнуть крупные лесные пожары, в которых гибнет огромное количество животных и растений, в том числе краснокнижных.Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20201024/pozhar-1581368396.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный парк "земля леопарда", владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости.
Сотрудники нацпарка "Земля леопарда
" потушили первый за эту осень крупный пожар у границ охраняемой территории, сообщает учреждение.
"Первый крупный пожар этой осени потушили у границ "Земли леопарда", - говорится в сообщении.
"Напряженная пожароопасная обстановка установилась на юге Приморского края
, где обитают краснокнижные дальневосточные леопарды и амурские тигры. Инспекторы "Земли леопарда" целые сутки держали оборону от огня у границ нацпарка, чтобы не допустить проникновение пламени на охраняемую территорию. Причиной первого крупного пожара этой осени, дым от которого дошел до Владивостока
, мог стать поджог", - добавили в учреждении.
Уточняется, что очаг возник южнее поселка Рязановка Хасанского района
в субботу, 24 октября. Из-за сухой травы, сильного ветра и отсутствия осадков огонь стремительно распространялся, создавая угрозу "Гамовскому" участку национального парка. Инспекторы "Земли леопарда" не дали огню зайти на охраняемую территорию.
"Предварительная оценка показала, что от огня пострадало несколько тысяч гектаров на сопредельной территории", - отмечают в нацпарке.
К пожароопасному периоду на "Земле леопарда" восстановили более 200 километров минерализованных полос, создали резервный запас топлива и привели в повышенную готовность всю технику и оборудование.
В тушении пожара участвовали сотрудники КГБУ "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов". "В тушении были задействованы 25 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 1 тысячу гектаров. Горел не лесной фонд, а трава и кустарники. Огонь полностью потушен", - сказал РИА Новости представитель "Авиалесоохраны".
В нацпарке напоминают, что весной и осенью даже из-за одной искры могут возникнуть крупные лесные пожары, в которых гибнет огромное количество животных и растений, в том числе краснокнижных.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.