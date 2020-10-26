Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/pokhudenie-1581596524.html
Российская телеведущая раскрыла секрет похудения
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ей удалось похудеть, полностью отказавшись от одного продукта РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:47
2020-10-26T15:47
шоу-бизнес
похудение
анфиса чехова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150791/18/1507911872_0:0:3122:1757_1400x0_80_0_0_854e3dcb887c90aa2c0a0c5f630fbc43.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российская телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Anfisa_CHekhova/" target="_blank" data-auto="true">Анфиса Чехова</a> рассказала, что ей удалось похудеть, полностью отказавшись от одного продуктаОна отметила, что не обладает какой-то особенной силой воли и не соблюдает строгих диет, а только исключает из рациона сахар – как &nbsp;в чистом виде, так и в составе продуктов. Ведущая пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды."Можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно отказаться от того, что вас убивает", — рассказала Чехова в<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>По ее словам, когда она осознала, какой вред сахар наносит организму, этот продукт стал ей "неинтересен".
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/zdorove-1581426655.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150791/18/1507911872_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_9c3ae4168a23bdd1f25e25ed599d4d0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, похудение, анфиса чехова

Российская телеведущая раскрыла секрет похудения

15:47 26.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнфиса Чехова
Анфиса Чехова - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ей удалось похудеть, полностью отказавшись от одного продукта
Она отметила, что не обладает какой-то особенной силой воли и не соблюдает строгих диет, а только исключает из рациона сахар – как  в чистом виде, так и в составе продуктов. Ведущая пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды.
"Можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно отказаться от того, что вас убивает", — рассказала Чехова в Instagram.
По ее словам, когда она осознала, какой вред сахар наносит организму, этот продукт стал ей "неинтересен".
Ленивый человек со спортивным снаряжением дома - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 11:10
Сжигает жир. Ученые нашли витамин, помогающий в похудении
 
Обсудить0
Шоу-бизнеспохудениеАнфиса Чехова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния