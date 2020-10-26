https://ria.ru/20201026/pokhudenie-1581596524.html
Российская телеведущая раскрыла секрет похудения
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ей удалось похудеть, полностью отказавшись от одного продукта РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:47
2020-10-26T15:47
2020-10-26T15:47
шоу-бизнес
похудение
анфиса чехова
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российская телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Anfisa_CHekhova/" target="_blank" data-auto="true">Анфиса Чехова</a> рассказала, что ей удалось похудеть, полностью отказавшись от одного продуктаОна отметила, что не обладает какой-то особенной силой воли и не соблюдает строгих диет, а только исключает из рациона сахар – как в чистом виде, так и в составе продуктов. Ведущая пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды."Можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно отказаться от того, что вас убивает", — рассказала Чехова в<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>По ее словам, когда она осознала, какой вред сахар наносит организму, этот продукт стал ей "неинтересен".
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/zdorove-1581426655.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, похудение, анфиса чехова