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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:06
2020-10-26T08:06
погода
москва
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Переменная облачность без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В Москве плюс 9-11, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 7-12", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 2-7 метра в секунду.Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы.
https://ria.ru/20201022/epidemiya-1581002288.html
москва
московская область (подмосковье)
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погода, москва, московская область (подмосковье)

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

08:06 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В Москве плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 2-7 метра в секунду.
Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы.
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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