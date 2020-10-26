https://ria.ru/20201026/pogoda-1581511835.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:06

2020-10-26T08:06

2020-10-26T08:06

погода

москва

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Переменная облачность без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В Москве плюс 9-11, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 7-12", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 2-7 метра в секунду.Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы.

https://ria.ru/20201022/epidemiya-1581002288.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье)