Тематический поезд "Московская промышленность — фронту"

Глава ДИПП Александр Прохоров и начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов (слева) на церемонии. "Поезд действительно получился уникальным. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, за это время его увидят несколько миллионов человек", — сказал Прыганов.