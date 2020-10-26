Тематический поезд "Московская промышленность — фронту" будет в течение полугода курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
Тематический поезд "Московская промышленность — фронту" будет в течение полугода курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
Фотоэкспозиция в составе расскажет пассажирам о трудовых подвигах работников столичных предприятий в годы Великой Отечественной войны.
Фотоэкспозиция в составе расскажет пассажирам о трудовых подвигах работников столичных предприятий в годы Великой Отечественной войны.
"Как московская промышленность сегодня является лидером промышленности России, так и во время Великой Отечественной войны Москва была основной опорой и оплотом для страны. Думаю, поезд сослужит хорошую службу москвичам", — сказал на церемонии запуска поезда глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
"Как московская промышленность сегодня является лидером промышленности России, так и во время Великой Отечественной войны Москва была основной опорой и оплотом для страны. Думаю, поезд сослужит хорошую службу москвичам", — сказал на церемонии запуска поезда глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
В вагонах поезда представлено более 200 фотографий, а также свыше 170 фактов о работе столичных предприятий в военные годы.
В вагонах поезда представлено более 200 фотографий, а также свыше 170 фактов о работе столичных предприятий в военные годы.
Глава ДИПП Александр Прохоров и начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов (слева) на церемонии. "Поезд действительно получился уникальным. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, за это время его увидят несколько миллионов человек", — сказал Прыганов.
Глава ДИПП Александр Прохоров и начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов (слева) на церемонии. "Поезд действительно получился уникальным. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, за это время его увидят несколько миллионов человек", — сказал Прыганов.
Пассажиры тематического поезда также смогут услышать рассказы о подвигах столичных тружеников. Дикторами выступили народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина.
Пассажиры тематического поезда также смогут услышать рассказы о подвигах столичных тружеников. Дикторами выступили народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина.
В вагоне тематического поезда.
В Москве к осени 1941 года почти две тысячи предприятий выполняли фронтовые заказы. Столичная индустрия обеспечивала фронт всем необходимым: от запалов для гранат до танков и самолетов.
В вагоне тематического поезда.
В Москве к осени 1941 года почти две тысячи предприятий выполняли фронтовые заказы. Столичная индустрия обеспечивала фронт всем необходимым: от запалов для гранат до танков и самолетов.
Экспозиция в головном вагоне.
Редкие фотографии военного времени предоставило Главное архивное управление Москвы, а столичный Музей Победы помог в подготовке исторических описаний.
Экспозиция в головном вагоне.
Редкие фотографии военного времени предоставило Главное архивное управление Москвы, а столичный Музей Победы помог в подготовке исторических описаний.