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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201026/poezd-1581538715.html
Тематический поезд "Московская промышленность — фронту"
РИА Новости, 26.10.2020
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РИА Новости
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москва, московский метрополитен, фото

Тематический поезд "Московская промышленность — фронту"

13:10 26.10.2020
 
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тематический поезд "Московская промышленность — фронту" будет в течение полугода курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
1 из 8

Тематический поезд "Московская промышленность — фронту" будет в течение полугода курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Фотоэкспозиция в составе расскажет пассажирам о трудовых подвигах работников столичных предприятий в годы Великой Отечественной войны.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
2 из 8

Фотоэкспозиция в составе расскажет пассажирам о трудовых подвигах работников столичных предприятий в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Как московская промышленность сегодня является лидером промышленности России, так и во время Великой Отечественной войны Москва была основной опорой и оплотом для страны. Думаю, поезд сослужит хорошую службу москвичам", — сказал на церемонии запуска поезда глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
3 из 8

"Как московская промышленность сегодня является лидером промышленности России, так и во время Великой Отечественной войны Москва была основной опорой и оплотом для страны. Думаю, поезд сослужит хорошую службу москвичам", — сказал на церемонии запуска поезда глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В вагонах поезда представлено более 200 фотографий, а также свыше 170 фактов о работе столичных предприятий в военные годы.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
4 из 8

В вагонах поезда представлено более 200 фотографий, а также свыше 170 фактов о работе столичных предприятий в военные годы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Глава ДИПП Александр Прохоров и начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов (слева) на церемонии. "Поезд действительно получился уникальным. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, за это время его увидят несколько миллионов человек", — сказал Прыганов.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
5 из 8

Глава ДИПП Александр Прохоров и начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов (слева) на церемонии. "Поезд действительно получился уникальным. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, за это время его увидят несколько миллионов человек", — сказал Прыганов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пассажиры тематического поезда также смогут услышать рассказы о подвигах столичных тружеников. Дикторами выступили народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
6 из 8

Пассажиры тематического поезда также смогут услышать рассказы о подвигах столичных тружеников. Дикторами выступили народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В вагоне тематического поезда.

В Москве к осени 1941 года почти две тысячи предприятий выполняли фронтовые заказы. Столичная индустрия обеспечивала фронт всем необходимым: от запалов для гранат до танков и самолетов.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
7 из 8

В вагоне тематического поезда.

В Москве к осени 1941 года почти две тысячи предприятий выполняли фронтовые заказы. Столичная индустрия обеспечивала фронт всем необходимым: от запалов для гранат до танков и самолетов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Экспозиция в головном вагоне.

Редкие фотографии военного времени предоставило Главное архивное управление Москвы, а столичный Музей Победы помог в подготовке исторических описаний.

Запуск тематического поезда, посвящённого работе московских промышленников в годы войны
8 из 8

Экспозиция в головном вагоне.

Редкие фотографии военного времени предоставило Главное архивное управление Москвы, а столичный Музей Победы помог в подготовке исторических описаний.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМосковский метрополитен
 
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