https://ria.ru/20201026/podmoskove-1581563513.html

Более 800 проб качества мясной продукции сделали в Подмосковье

Более 780 проб на микробиологические показатели и 71 исследование на санитарно-химические показатели мясной продукции проведено в Московской области в третьем... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:11

2020-10-26T13:11

2020-10-26T13:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Более 780 проб на микробиологические показатели и 71 исследование на санитарно-химические показатели мясной продукции проведено в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> в третьем квартале 2020 года, сообщает пресс-служба Роспортребнадзора региона."Проб мясных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей, не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, за текущий период 2020 года снизилась в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и составила 0,38% против 1,8% в 2019 году", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области в третьем квартале текущего года снято с реализации 26 партий мясной продукции общим весом более 100 килограммов.

https://ria.ru/20201026/kafe-1581520587.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)