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https://ria.ru/20201026/pereboi-1581657220.html
Врачи госпиталя, где умерли 13 больных, сообщали об отключении кислорода
Исполняющий обязанности главврача больницы № 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной сообщал о проблемах с подачей кислорода пациентам на ИВЛ, рассказала... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T20:24
2020-10-26T20:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности главврача больницы № 20 в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a> в своей объяснительной сообщал о проблемах с подачей кислорода пациентам на ИВЛ, рассказала начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая. Чиновница сообщила, что перебои с подводом кислорода не фиксировались, и точно нельзя сказать, была ли утечка в процессе. "По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба — перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были", — сказала <a href="http://ria.ru/person_Aleksandra_Levickaja/" target="_blank" data-auto="true">Левицкая</a> "<a href="https://rostov.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК-Ростов</a>". По ее словам, в расследованием инцидента занимаются следователи и прокуратура.На прошлой неделе СМИ сообщили о смерти нескольких пациентов в ростовской больнице №20. В публикациях говорилось, что это произошло во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank">Росздравнадзор</a> и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной и отметили, что эти данные проверят.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/vrach-1581562797.html
КАков поп , таков и приход .... Кстати , вы не в курсе что в России нетт лекарств для онкобольных , Хабенский уже челобитную Путину написал , кто виноват ? Путин или его эффективные менеджеры ?
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Полностью согласен насчет попа и прихода!
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ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Врачи госпиталя, где умерли 13 больных, сообщали об отключении кислорода

20:24 26.10.2020 (обновлено: 20:56 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности главврача больницы № 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной сообщал о проблемах с подачей кислорода пациентам на ИВЛ, рассказала начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая.
Чиновница сообщила, что перебои с подводом кислорода не фиксировались, и точно нельзя сказать, была ли утечка в процессе.
"По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба — перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были", — сказала Левицкая "РБК-Ростов".
По ее словам, в расследованием инцидента занимаются следователи и прокуратура.
Юрий Дронов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 13:08Распространение нового коронавируса
В Ростове-на-Дону умер главврач больницы №20, заболевший COVID-19
На прошлой неделе СМИ сообщили о смерти нескольких пациентов в ростовской больнице №20. В публикациях говорилось, что это произошло во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной и отметили, что эти данные проверят.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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