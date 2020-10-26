https://ria.ru/20201026/panorama-1581610617.html

Земля чудес и глаз дракона: панорамные фото, захватывающие дух

Конкурс EPSON International Pano Awards, посвященный искусству панорамой фотографии, подвел итоги. В этом году он проводится уже в одиннадцатый раз. Перед жюри... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:43

2020-10-26T19:43

2020-10-26T19:48

фотография

фото

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Конкурс EPSON International Pano Awards, посвященный искусству панорамой фотографии, подвел итоги. В этом году он проводится уже в одиннадцатый раз. Перед жюри стояла непростая задача: авторы из 96 стран подали около шести тысяч заявок. Все работы оценивали в номинациях "Природа / Пейзажи" и "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории, любительской и "VR / 360". Впечатляющие снимки победителей — в подборке Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фотография, фото, фото