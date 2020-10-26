Земля чудес и глаз дракона: панорамные фото, захватывающие дух
Фотографом года и победителем в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории стал Мэтт Джекиш (Matt Jackisch) со снежной и строгой "Весенней спячкой".
Фотографом года и победителем в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории стал Мэтт Джекиш (Matt Jackisch) со снежной и строгой "Весенней спячкой".
Работа Карлоса Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) заняла второе место в номинации "Природа / Пейзажи" в категории для фотографов-любителей.
Работа Карлоса Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) заняла второе место в номинации "Природа / Пейзажи" в категории для фотографов-любителей.
Кадр Колина Леонхардта (Colin Leonhardt) назвали лучшим в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
Кадр Колина Леонхардта (Colin Leonhardt) назвали лучшим в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
Хуан Лопес Руис (Juan Lopez Ruiz) со "Светом и тенью на башнях" завоевал первое место в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" категории среди фотографов-любителей.
Хуан Лопес Руис (Juan Lopez Ruiz) со "Светом и тенью на башнях" завоевал первое место в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" категории среди фотографов-любителей.
Россиянин Олег Гапонюк получил награду лучшее фото в категории "VR / 360".
Россиянин Олег Гапонюк получил награду лучшее фото в категории "VR / 360".
"84 000 статуй Будды Медицины" помогли Якуси Нёраи (Yakushi Nyorai) дойти до финала конкурса в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
"84 000 статуй Будды Медицины" помогли Якуси Нёраи (Yakushi Nyorai) дойти до финала конкурса в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
Полный спокойствия кадр Мохаммада Рамана (Mohammad Rahman) удостоен высокой оценки жюри в открытой номинации "Природа / Пейзажи".
Полный спокойствия кадр Мохаммада Рамана (Mohammad Rahman) удостоен высокой оценки жюри в открытой номинации "Природа / Пейзажи".
"Корона-каскад" Блейка Рэндалла (Blake Randall) стала одной из лучших работ фотографов-любителей в номинации "Природа / Пейзажи".
"Корона-каскад" Блейка Рэндалла (Blake Randall) стала одной из лучших работ фотографов-любителей в номинации "Природа / Пейзажи".
"Долина баобабов" Дмитрия Архипова вышла в финал в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
"Долина баобабов" Дмитрия Архипова вышла в финал в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
"Конвергенция в темноте" Армана Сарланга (Armand Sarlangue) удостоена специальной кураторской премии в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.
"Конвергенция в темноте" Армана Сарланга (Armand Sarlangue) удостоена специальной кураторской премии в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.
"Летнее утро" Кшиштофа Бровко (Krzysztof Browko) отмечено в любительской категории в номинации "Природа / Пейзажи".
"Летнее утро" Кшиштофа Бровко (Krzysztof Browko) отмечено в любительской категории в номинации "Природа / Пейзажи".
Работа Джейсона Деннинга (Jason Denning) получила высокую оценку жюри в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
Работа Джейсона Деннинга (Jason Denning) получила высокую оценку жюри в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.
"Морской цветок" Лин Нгуен Хоан (Linh Nguyen Hoang) — в числе лучших любительских снимков в номинации "Природа / Пейзажи".
"Морской цветок" Лин Нгуен Хоан (Linh Nguyen Hoang) — в числе лучших любительских снимков в номинации "Природа / Пейзажи".
"Земля чудес" Петра Чеха (Peter Cech) удостоена высокой оценки в любительской номинации "Природа/ Пейзажи".
"Земля чудес" Петра Чеха (Peter Cech) удостоена высокой оценки в любительской номинации "Природа/ Пейзажи".
Взгляд Флориана Крихбаумера (Florian Kriechbaumer) на Дубай отмечен в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" любительской категории.
Взгляд Флориана Крихбаумера (Florian Kriechbaumer) на Дубай отмечен в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" любительской категории.
"Отражение на озере" Андреа Заппиа (Andrea Zappia) получило высокие оценки в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.
"Отражение на озере" Андреа Заппиа (Andrea Zappia) получило высокие оценки в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.
Кадр Тайлера Лекки (Tyler Lekki) выделили в номинации "Природа / Пейзажи" любительской категории.
Кадр Тайлера Лекки (Tyler Lekki) выделили в номинации "Природа / Пейзажи" любительской категории.
"Глаз дракона" Маниша Мамтани (Manish Mamtani) завоевал второе место и высшие оценки жюри в номинации в номинации "Природа / Пейзажи" Открытой категории конкурса.
"Глаз дракона" Маниша Мамтани (Manish Mamtani) завоевал второе место и высшие оценки жюри в номинации в номинации "Природа / Пейзажи" Открытой категории конкурса.
Снимок Уильяма Лекки (William Lekki) отмечен в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.
Снимок Уильяма Лекки (William Lekki) отмечен в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.
Кадр Пьетро Мадаши (Pietro Madaschi), сделанный в парижской часовне Сент-Шапель, получил высокие оценки в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" для фотографов-любителей.
Кадр Пьетро Мадаши (Pietro Madaschi), сделанный в парижской часовне Сент-Шапель, получил высокие оценки в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" для фотографов-любителей.
Снимок "Путь к рассвету" Ди Лу (Di Lu) вошел в число лучших в номинации "Природа / Пейзажи".
Снимок "Путь к рассвету" Ди Лу (Di Lu) вошел в число лучших в номинации "Природа / Пейзажи".