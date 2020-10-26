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Земля чудес и глаз дракона: панорамные фото, захватывающие дух
Конкурс EPSON International Pano Awards, посвященный искусству панорамой фотографии, подвел итоги. В этом году он проводится уже в одиннадцатый раз. Перед жюри... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:43
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фотография
фото
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Конкурс EPSON International Pano Awards, посвященный искусству панорамой фотографии, подвел итоги. В этом году он проводится уже в одиннадцатый раз. Перед жюри стояла непростая задача: авторы из 96 стран подали около шести тысяч заявок. Все работы оценивали в номинациях "Природа / Пейзажи" и "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории, любительской и "VR / 360". Впечатляющие снимки победителей — в подборке Ria.ru.
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Новости
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фотография, фото, фото

Земля чудес и глаз дракона: панорамные фото, захватывающие дух

19:43 26.10.2020 (обновлено: 19:48 26.10.2020)
 
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Конкурс EPSON International Pano Awards, посвященный искусству панорамой фотографии, подвел итоги. В этом году он проводится уже в одиннадцатый раз. Перед жюри стояла непростая задача: авторы из 96 стран подали около шести тысяч заявок. Все работы оценивали в номинациях "Природа / Пейзажи" и "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории, любительской и "VR / 360". Впечатляющие снимки победителей — в подборке Ria.ru.
© Фото : Matt Jackisch/ 11th EPSON International Pano Awards

Фотографом года и победителем в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории стал Мэтт Джекиш (Matt Jackisch) со снежной и строгой "Весенней спячкой".

Matt Jackisch. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
1 из 21

Фотографом года и победителем в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории стал Мэтт Джекиш (Matt Jackisch) со снежной и строгой "Весенней спячкой".

© Фото : Matt Jackisch/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Carlos F. Turienzo/ 11th EPSON International Pano Awards

Работа Карлоса Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) заняла второе место в номинации "Природа / Пейзажи" в категории для фотографов-любителей.

Carlos F. Turienzo. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
2 из 21

Работа Карлоса Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) заняла второе место в номинации "Природа / Пейзажи" в категории для фотографов-любителей.

© Фото : Carlos F. Turienzo/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Colin Leonhardt/ 11th EPSON International Pano Awards

Кадр Колина Леонхардта (Colin Leonhardt) назвали лучшим в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

Colin Leonhardt. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
3 из 21

Кадр Колина Леонхардта (Colin Leonhardt) назвали лучшим в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

© Фото : Colin Leonhardt/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Juan Lopez Ruiz/ 11th EPSON International Pano Awards

Хуан Лопес Руис (Juan Lopez Ruiz) со "Светом и тенью на башнях" завоевал первое место в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" категории среди фотографов-любителей.

Juan Lopez Ruiz. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
4 из 21

Хуан Лопес Руис (Juan Lopez Ruiz) со "Светом и тенью на башнях" завоевал первое место в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" категории среди фотографов-любителей.

© Фото : Juan Lopez Ruiz/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Oleg Gaponyuk/ 11th EPSON International Pano Awards

Россиянин Олег Гапонюк получил награду лучшее фото в категории "VR / 360".

Oleg Gaponyuk. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
5 из 21

Россиянин Олег Гапонюк получил награду лучшее фото в категории "VR / 360".

© Фото : Oleg Gaponyuk/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Shinya Itahana/ 11th EPSON International Pano Awards

"84 000 статуй Будды Медицины" помогли Якуси Нёраи (Yakushi Nyorai) дойти до финала конкурса в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

Shinya Itahana. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
6 из 21

"84 000 статуй Будды Медицины" помогли Якуси Нёраи (Yakushi Nyorai) дойти до финала конкурса в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

© Фото : Shinya Itahana/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Mohammad Rahman/ 11th EPSON International Pano Awards

Полный спокойствия кадр Мохаммада Рамана (Mohammad Rahman) удостоен высокой оценки жюри в открытой номинации "Природа / Пейзажи".

Mohammad Rahman. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
7 из 21

Полный спокойствия кадр Мохаммада Рамана (Mohammad Rahman) удостоен высокой оценки жюри в открытой номинации "Природа / Пейзажи".

© Фото : Mohammad Rahman/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Blake Randall/ 11th EPSON International Pano Awards

"Корона-каскад" Блейка Рэндалла (Blake Randall) стала одной из лучших работ фотографов-любителей в номинации "Природа / Пейзажи".

Blake Randall. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
8 из 21

"Корона-каскад" Блейка Рэндалла (Blake Randall) стала одной из лучших работ фотографов-любителей в номинации "Природа / Пейзажи".

© Фото : Blake Randall/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Dmitry Arkhipov/ 11th EPSON International Pano Awards

"Долина баобабов" Дмитрия Архипова вышла в финал в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

Dmitry Arkhipov. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
9 из 21

"Долина баобабов" Дмитрия Архипова вышла в финал в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

© Фото : Dmitry Arkhipov/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Armand Sarlangue/ 11th EPSON International Pano Awards

"Конвергенция в темноте" Армана Сарланга (Armand Sarlangue) удостоена специальной кураторской премии в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.

Armand Sarlangue. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
10 из 21

"Конвергенция в темноте" Армана Сарланга (Armand Sarlangue) удостоена специальной кураторской премии в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.

© Фото : Armand Sarlangue/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Krzysztof Browko/ 11th EPSON International Pano Awards

"Летнее утро" Кшиштофа Бровко (Krzysztof Browko) отмечено в любительской категории в номинации "Природа / Пейзажи".

Krzysztof Browko. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
11 из 21

"Летнее утро" Кшиштофа Бровко (Krzysztof Browko) отмечено в любительской категории в номинации "Природа / Пейзажи".

© Фото : Krzysztof Browko/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Jason Denning/ 11th EPSON International Pano Awards

Работа Джейсона Деннинга (Jason Denning) получила высокую оценку жюри в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

Jason Denning. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
12 из 21

Работа Джейсона Деннинга (Jason Denning) получила высокую оценку жюри в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" открытой категории.

© Фото : Jason Denning/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Linh Nguyen/ 11th EPSON International Pano Awards

"Морской цветок" Лин Нгуен Хоан (Linh Nguyen Hoang) — в числе лучших любительских снимков в номинации "Природа / Пейзажи".

Linh Nguyen. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
13 из 21

"Морской цветок" Лин Нгуен Хоан (Linh Nguyen Hoang) — в числе лучших любительских снимков в номинации "Природа / Пейзажи".

© Фото : Linh Nguyen/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Peter Cech/ 11th EPSON International Pano Awards

"Земля чудес" Петра Чеха (Peter Cech) удостоена высокой оценки в любительской номинации "Природа/ Пейзажи".

Peter Cech. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
14 из 21

"Земля чудес" Петра Чеха (Peter Cech) удостоена высокой оценки в любительской номинации "Природа/ Пейзажи".

© Фото : Peter Cech/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Florian Kriechbaumer/ 11th EPSON International Pano Awards

Взгляд Флориана Крихбаумера (Florian Kriechbaumer) на Дубай отмечен в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" любительской категории.

Florian Kriechbaumer. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
15 из 21

Взгляд Флориана Крихбаумера (Florian Kriechbaumer) на Дубай отмечен в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" любительской категории.

© Фото : Florian Kriechbaumer/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Andrea Zappia/ 11th EPSON International Pano Awards

"Отражение на озере" Андреа Заппиа (Andrea Zappia) получило высокие оценки в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.

Andrea Zappia. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
16 из 21

"Отражение на озере" Андреа Заппиа (Andrea Zappia) получило высокие оценки в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.

© Фото : Andrea Zappia/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Tyler Lekki/ 11th EPSON International Pano Awards

Кадр Тайлера Лекки (Tyler Lekki) выделили в номинации "Природа / Пейзажи" любительской категории.

Tyler Lekki. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
17 из 21

Кадр Тайлера Лекки (Tyler Lekki) выделили в номинации "Природа / Пейзажи" любительской категории.

© Фото : Tyler Lekki/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Manish Mamtani/ 11th EPSON International Pano Awards

"Глаз дракона" Маниша Мамтани (Manish Mamtani) завоевал второе место и высшие оценки жюри в номинации в номинации "Природа / Пейзажи" Открытой категории конкурса.

Manish Mamtani. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
18 из 21

"Глаз дракона" Маниша Мамтани (Manish Mamtani) завоевал второе место и высшие оценки жюри в номинации в номинации "Природа / Пейзажи" Открытой категории конкурса.

© Фото : Manish Mamtani/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : William Lekki/ 11th EPSON International Pano Awards

Снимок Уильяма Лекки (William Lekki) отмечен в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.

William Lekki. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
19 из 21

Снимок Уильяма Лекки (William Lekki) отмечен в номинации "Природа / Пейзажи" открытой категории.

© Фото : William Lekki/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Pietro Madaschi/ 11th EPSON International Pano Awards

Кадр Пьетро Мадаши (Pietro Madaschi), сделанный в парижской часовне Сент-Шапель, получил высокие оценки в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" для фотографов-любителей.

Pietro Madaschi. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
20 из 21

Кадр Пьетро Мадаши (Pietro Madaschi), сделанный в парижской часовне Сент-Шапель, получил высокие оценки в номинации "Рукотворная среда / Архитектура" для фотографов-любителей.

© Фото : Pietro Madaschi/ 11th EPSON International Pano Awards
© Фото : Di Lu/ 11th EPSON International Pano Awards

Снимок "Путь к рассвету" Ди Лу (Di Lu) вошел в число лучших в номинации "Природа / Пейзажи".

Di Lu. Работа конкурса 11th EPSON International Pano Awards
21 из 21

Снимок "Путь к рассвету" Ди Лу (Di Lu) вошел в число лучших в номинации "Природа / Пейзажи".

© Фото : Di Lu/ 11th EPSON International Pano Awards
 
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