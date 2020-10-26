https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581537706.html
Врач предупредила об опасности новой пандемии
Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова предупредила об... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:11
2020-10-26T11:11
2020-10-26T12:41
вера пшеничникова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова предупредила об опасности дефицита магния."Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться", — сказала специалист в комментарии <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>.По ее словам, ситуация осложняется тем, что анализ на этот микроэлемент взять крайне тяжело, но избыток магния не вредит организму, поэтому можно периодически принимать его курсами.Кроме того, для восполнения дефицита магния врач посоветовала составлять диеты и пополнять рацион богатыми этим микроэлементом продуктами. Это может быть черный шоколад, орехи, авокадо, бобовые, зелень.
https://ria.ru/20201009/vitamin-1578942016.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера пшеничникова, здоровье - общество
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова предупредила об опасности дефицита магния.
"Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться", — сказала специалист в комментарии "Говорит Москва"
.
По ее словам, ситуация осложняется тем, что анализ на этот микроэлемент взять крайне тяжело, но избыток магния не вредит организму, поэтому можно периодически принимать его курсами.
Кроме того, для восполнения дефицита магния врач посоветовала составлять диеты и пополнять рацион богатыми этим микроэлементом продуктами. Это может быть черный шоколад, орехи, авокадо, бобовые, зелень.