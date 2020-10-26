https://ria.ru/20201026/ovsienko-1581503382.html
Татьяна Овсиенко составила завещание
Певица Татьяна Овсиенко сообщила в эфире НТВ, что составила завещание. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T02:45
2020-10-26T02:45
2020-10-26T02:45
шоубиз
татьяна овсиенко
россия
мираж
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ovsienko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Овсиенко</a> сообщила в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>, что составила завещание."Я так приняла решение. Давным-давно (составила. – прим. ред.). Это нормальные вещи, почему нет. Ну, мало ли, все-таки все в жизни (может быть. - прим. ред.), сегодня живем, а завтра – как бог даст", - заявила 54-летняя певица.При этом она подчеркнула, что не указала в завещании своего гражданского мужа.Ранее ряд СМИ со ссылкой на подруг Овсиенко сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю и находится в конфликте с мужем, который якобы постоянно ее избивает.Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "<a href="http://ria.ru/organization_Mirazh_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Мираж</a>", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.
https://ria.ru/20201026/stepanov-1581501707.html
3
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна овсиенко, россия, мираж