https://ria.ru/20201026/ovsienko-1581503382.html

Татьяна Овсиенко составила завещание

Певица Татьяна Овсиенко сообщила в эфире НТВ, что составила завещание. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T02:45

2020-10-26T02:45

2020-10-26T02:45

шоубиз

татьяна овсиенко

россия

мираж

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ovsienko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Овсиенко</a> сообщила в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>, что составила завещание."Я так приняла решение. Давным-давно (составила. – прим. ред.). Это нормальные вещи, почему нет. Ну, мало ли, все-таки все в жизни (может быть. - прим. ред.), сегодня живем, а завтра – как бог даст", - заявила 54-летняя певица.При этом она подчеркнула, что не указала в завещании своего гражданского мужа.Ранее ряд СМИ со ссылкой на подруг Овсиенко сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю и находится в конфликте с мужем, который якобы постоянно ее избивает.Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "<a href="http://ria.ru/organization_Mirazh_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Мираж</a>", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.

https://ria.ru/20201026/stepanov-1581501707.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна овсиенко, россия, мираж