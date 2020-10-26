https://ria.ru/20201026/operatsiya-1581534703.html

В Татарстана провели 39 успешных операций по пересадке печени и почек

Трансплантологи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана с начала года выполнили 39 операций по трансплантации печени и почек, несмотря на сложную... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:58

2020-10-26T10:58

2020-10-26T10:58

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Трансплантологи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана с начала года выполнили 39 операций по трансплантации печени и почек, несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения республики."Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана провели 26 операций по трансплантации почек и 13 пересадок печени. Несмотря на постоянный поток больных с COVID-19, плановая и экстренная помощь пациентам в республике не останавливается. В условиях пандемии мы продолжаем делать сложнейшие операции по трансплантации", - сообщили в минздраве республики со ссылкой на заместителя главного врача РКБ Марселя Миннуллина.Всего, по данным регионального минздрава, квотой на 2020 год предусмотрено выполнение 40 трансплантаций почки (в том числе 36 жителям Татарстана) и 15 трансплантаций печени (14 – жителям республики).Ранее минздрав сообщал, что в настоящее время в Татарстане в листе ожидания на пересадку почки находятся 180 человек, 42 человека ждут трансплантации печени.По итогам 2019 года трансплантологи РКБ провели 38 трансплантаций почки и 13 пересадок печени. При этом плановое задание на 2019 год – 28 трансплантаций почки и семь трансплантаций печени – врачи выполнили за 6 месяцев. При поддержке президента Татарстана в 2019 году дополнительно было выделено почти 17 миллионов рублей на проведение 12 операций по пересадке почки и четырёх пересадок печени.Служба трансплантации органов и тканей на базе Республиканской клинической больницы Татарстана успешно функционирует с 1991 года. В отделении пересадки почки за это время проведено около 400 трансплантаций. При поддержке президента Татарстана в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республики Татарстан</a> до 2024 года" реализуется отдельная подпрограмма "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2024 годы". Финансирование осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана, предоставляемых бюджету территориального фонда ОМС республики в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Стоимость законченного случая по трансплантации печени составляет около 1,5 миллиона рублей, трансплантации почки – около 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200525/1571955753.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), общество