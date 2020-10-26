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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201026/operatsiya-1581534703.html
В Татарстана провели 39 успешных операций по пересадке печени и почек
Трансплантологи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана с начала года выполнили 39 операций по трансплантации печени и почек, несмотря на сложную... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:58
2020-10-26T10:58
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Трансплантологи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана с начала года выполнили 39 операций по трансплантации печени и почек, несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения республики."Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана провели 26 операций по трансплантации почек и 13 пересадок печени. Несмотря на постоянный поток больных с COVID-19, плановая и экстренная помощь пациентам в республике не останавливается. В условиях пандемии мы продолжаем делать сложнейшие операции по трансплантации", - сообщили в минздраве республики со ссылкой на заместителя главного врача РКБ Марселя Миннуллина.Всего, по данным регионального минздрава, квотой на 2020 год предусмотрено выполнение 40 трансплантаций почки (в том числе 36 жителям Татарстана) и 15 трансплантаций печени (14 – жителям республики).Ранее минздрав сообщал, что в настоящее время в Татарстане в листе ожидания на пересадку почки находятся 180 человек, 42 человека ждут трансплантации печени.По итогам 2019 года трансплантологи РКБ провели 38 трансплантаций почки и 13 пересадок печени. При этом плановое задание на 2019 год – 28 трансплантаций почки и семь трансплантаций печени – врачи выполнили за 6 месяцев. При поддержке президента Татарстана в 2019 году дополнительно было выделено почти 17 миллионов рублей на проведение 12 операций по пересадке почки и четырёх пересадок печени.Служба трансплантации органов и тканей на базе Республиканской клинической больницы Татарстана успешно функционирует с 1991 года. В отделении пересадки почки за это время проведено около 400 трансплантаций. При поддержке президента Татарстана в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республики Татарстан</a> до 2024 года" реализуется отдельная подпрограмма "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2024 годы". Финансирование осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана, предоставляемых бюджету территориального фонда ОМС республики в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Стоимость законченного случая по трансплантации печени составляет около 1,5 миллиона рублей, трансплантации почки – около 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200525/1571955753.html
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РИА Новости
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60
республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстана провели 39 успешных операций по пересадке печени и почек

10:58 26.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрачи во время операции в областной инфекционной больнице в Иркутске
Врачи во время операции в областной инфекционной больнице в Иркутске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Трансплантологи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана с начала года выполнили 39 операций по трансплантации печени и почек, несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
"Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана провели 26 операций по трансплантации почек и 13 пересадок печени. Несмотря на постоянный поток больных с COVID-19, плановая и экстренная помощь пациентам в республике не останавливается. В условиях пандемии мы продолжаем делать сложнейшие операции по трансплантации", - сообщили в минздраве республики со ссылкой на заместителя главного врача РКБ Марселя Миннуллина.
Всего, по данным регионального минздрава, квотой на 2020 год предусмотрено выполнение 40 трансплантаций почки (в том числе 36 жителям Татарстана) и 15 трансплантаций печени (14 – жителям республики).
Ранее минздрав сообщал, что в настоящее время в Татарстане в листе ожидания на пересадку почки находятся 180 человек, 42 человека ждут трансплантации печени.
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По итогам 2019 года трансплантологи РКБ провели 38 трансплантаций почки и 13 пересадок печени. При этом плановое задание на 2019 год – 28 трансплантаций почки и семь трансплантаций печени – врачи выполнили за 6 месяцев. При поддержке президента Татарстана в 2019 году дополнительно было выделено почти 17 миллионов рублей на проведение 12 операций по пересадке почки и четырёх пересадок печени.
Служба трансплантации органов и тканей на базе Республиканской клинической больницы Татарстана успешно функционирует с 1991 года. В отделении пересадки почки за это время проведено около 400 трансплантаций. При поддержке президента Татарстана в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2024 года" реализуется отдельная подпрограмма "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2024 годы". Финансирование осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана, предоставляемых бюджету территориального фонда ОМС республики в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Стоимость законченного случая по трансплантации печени составляет около 1,5 миллиона рублей, трансплантации почки – около 1 миллиона рублей.
 
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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