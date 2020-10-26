Форум "Здоровое общество"
09:52 26.10.2020 (обновлено: 15:09 26.10.2020)
27 октября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Здоровое общество", посвященный системе здравоохранения в условиях распространения COVID-19, вопросам вакцинации населения, проблеме борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии, кадровому потенциалу системы здравоохранения, а также реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".
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В рамках деловой программы форума состоится пленарная сессия "Новая парадигма здравоохранения: отвечая глобальным вызовам", в которой примут участие:
- заместитель председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА;
- Министр здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО;
- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;
- директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. КЛЮГЕ;
- председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Дмитрий МОРОЗОВ;
- губернатор Ивановской области Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА.
В деловой программе форума примут участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения, федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли.
Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс, интеллектуальный партнер - Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Прямая трансляция форума будет вестись на сайте Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня", в социальных сетях и на YouTube-канале Фонда "Контент". Программа мероприятия и более подробная информация представлены на сайте форума
Представители СМИ могут принять участие онлайн. Все сессии будут транслироваться на официальном сайте форума. Вы можете заранее направить свои вопросы спикерам мероприятия в WhatsApp-группу для журналистов. Также во время форума через WhatsApp можно задавать вопросы спикерам сессий.
Для добавления в группу журналистов в WhatsApp звонить на номер: + 7 (911) 112 17 80 или отправлять заявки с указанием своего телефона на e-mail: media@roscongress.org
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
В рамках деловой программы форума состоится пленарная сессия "Новая парадигма здравоохранения: отвечая глобальным вызовам", в которой примут участие:
- заместитель председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА;
- Министр здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО;
- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;
- директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. КЛЮГЕ;
- председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Дмитрий МОРОЗОВ;
- губернатор Ивановской области Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА.
В деловой программе форума примут участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения, федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли.
Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс, интеллектуальный партнер - Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Прямая трансляция форума будет вестись на сайте Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня", в социальных сетях и на YouTube-канале Фонда "Контент". Программа мероприятия и более подробная информация представлены на сайте форума
Представители СМИ могут принять участие онлайн. Все сессии будут транслироваться на официальном сайте форума. Вы можете заранее направить свои вопросы спикерам мероприятия в WhatsApp-группу для журналистов. Также во время форума через WhatsApp можно задавать вопросы спикерам сессий.
Для добавления в группу журналистов в WhatsApp звонить на номер: + 7 (911) 112 17 80 или отправлять заявки с указанием своего телефона на e-mail: media@roscongress.org
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru