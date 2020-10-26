https://ria.ru/20201026/obschestvo-1581523381.html

Форум "Здоровое общество"

РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:52

2020-10-26T09:52

2020-10-26T15:09

анонсы

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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1581523381.jpg?1603714175

<strong>27 октября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Здоровое общество", посвященный системе здравоохранения в условиях распространения COVID-19, вопросам вакцинации населения, проблеме борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии, кадровому потенциалу системы здравоохранения, а также реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".</strong><br><br><strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201027/952954099.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>В рамках деловой программы форума состоится пленарная сессия "Новая парадигма здравоохранения: отвечая глобальным вызовам", в которой примут участие:</strong><br>- заместитель председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА;<br>- Министр здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО;<br>- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;<br>- директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. КЛЮГЕ;<br>- председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Дмитрий МОРОЗОВ;<br>- губернатор Ивановской области Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ;<br>- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА.<br><br>В деловой программе форума примут участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения, федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли. <br>Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс, интеллектуальный партнер - Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.<br>Прямая трансляция форума будет вестись на сайте Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня", в социальных сетях и на YouTube-канале Фонда "Контент". Программа мероприятия и более подробная информация представлены <strong><a href="forumhealth.ru">на сайте форума</a></strong><br><br>Представители СМИ могут принять участие онлайн. Все сессии будут транслироваться на официальном сайте форума. Вы можете заранее направить свои вопросы спикерам мероприятия в WhatsApp-группу для журналистов. Также во время форума через WhatsApp можно задавать вопросы спикерам сессий. <br>Для добавления в группу журналистов в WhatsApp звонить на номер: + 7 (911) 112 17 80 или отправлять заявки с указанием своего телефона на e-mail: <a href="mailto:media@roscongress.org" target="_blank">media@roscongress.org</a><br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы