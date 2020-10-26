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Онлайн-конференция по итогам приемной кампании в российские вузы
27 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную результатам приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2020 году.
2020-10-26T11:57
2020-10-26T18:52
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201027/952954218.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФАЛЬКОВ;<br>- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;<br>- ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир МАУ;<br>- ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.<br><br>Мониторинг качества приема в вузы РФ проводится с 2010 года. В исследовании 2020 года, выполненном НИУ ВШЭ и "Яндекс" при участии Министерства образования и науки РФ, анализировались баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в этом году на 1-й курс бакалавриата и специалитета на бюджетные и платные места очной формы обучения. <br>Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам приемной кампании в российские вузы

11:57 26.10.2020 (обновлено: 18:52 26.10.2020)
 
Читать ria.ru в
27 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную результатам приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2020 году.
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир МАУ;
- ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.

Мониторинг качества приема в вузы РФ проводится с 2010 года. В исследовании 2020 года, выполненном НИУ ВШЭ и "Яндекс" при участии Министерства образования и науки РФ, анализировались баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в этом году на 1-й курс бакалавриата и специалитета на бюджетные и платные места очной формы обучения.
Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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