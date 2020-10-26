https://ria.ru/20201026/obrazovanie-1581546081.html

Онлайн-конференция по итогам приемной кампании в российские вузы

27 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную результатам приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2020 году.

2020-10-26T11:57

2020-10-26T11:57

2020-10-26T18:52

анонсы

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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1581546081.jpg?1603727539

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201027/952954218.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФАЛЬКОВ;<br>- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;<br>- ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир МАУ;<br>- ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.<br><br>Мониторинг качества приема в вузы РФ проводится с 2010 года. В исследовании 2020 года, выполненном НИУ ВШЭ и "Яндекс" при участии Министерства образования и науки РФ, анализировались баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в этом году на 1-й курс бакалавриата и специалитета на бюджетные и платные места очной формы обучения. <br>Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы