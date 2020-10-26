Онлайн-конференция по итогам приемной кампании в российские вузы
11:57 26.10.2020 (обновлено: 18:52 26.10.2020)
27 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную результатам приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы в 2020 году.
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Участники:
- Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир МАУ;
- ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.
Мониторинг качества приема в вузы РФ проводится с 2010 года. В исследовании 2020 года, выполненном НИУ ВШЭ и "Яндекс" при участии Министерства образования и науки РФ, анализировались баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в этом году на 1-й курс бакалавриата и специалитета на бюджетные и платные места очной формы обучения.
Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФАЛЬКОВ;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир МАУ;
- ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.
Мониторинг качества приема в вузы РФ проводится с 2010 года. В исследовании 2020 года, выполненном НИУ ВШЭ и "Яндекс" при участии Министерства образования и науки РФ, анализировались баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в этом году на 1-й курс бакалавриата и специалитета на бюджетные и платные места очной формы обучения.
Какие вузы стали лидерами по качеству бюджетного и платного приема? Какие факультеты привлекают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ? Как изменился средний балл на технических, педагогических и естественно-научных направлениях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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