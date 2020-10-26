Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/obonyanie-1581585396.html
Названа опасность потери обоняния
Потеря возможности ощущать запахи может говорить не только о заражении коронавирусом, сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:47
2020-10-26T14:47
вера пшеничникова
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152140/62/1521406279_0:235:4500:2766_1400x0_80_0_0_cefc897414cd5e9064f374fe03b3b7b8.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Потеря возможности ощущать запахи может говорить не только о заражении коронавирусом, сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог <a href="http://ria.ru/person_vera-pshenichnikova/" target="_blank" data-auto="true">Вера Пшеничникова</a>. В эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" врач рассказала, что человек может утратить обоняние из-за отека слизистой, в результате чего поджимаются нервы. Но есть и более серьезные причины такого симптома. Кроме того, этот симптом может указывать на болезнь Паркинсона на ранней стадии. "К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", — заключила специалист.
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152140/62/1521406279_250:0:4250:3000_1400x0_80_0_0_73fcdca8174a9d48c49eab16347c35d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вера пшеничникова, здоровье - общество, общество

Названа опасность потери обоняния

14:47 26.10.2020
 
© Depositphotos / sudok1Результаты КТ головного мозга
Результаты КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / sudok1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Потеря возможности ощущать запахи может говорить не только о заражении коронавирусом, сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" врач рассказала, что человек может утратить обоняние из-за отека слизистой, в результате чего поджимаются нервы. Но есть и более серьезные причины такого симптома.
"Потеря обоняния бывает у пациентов с растущими опухолями головного мозга", — рассказала Пшеничникова.
Кроме того, этот симптом может указывать на болезнь Паркинсона на ранней стадии.
"К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", — заключила специалист.
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 01:18Распространение нового коронавируса
Стал известен новый симптом заражения коронавирусом
 
Обсудить1
Вера ПшеничниковаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42Боливия хочет купить российскую вакцину от COVID-19
12:42Ученые назвали ситуацию с коронавирусом во Франции критической
12:38Путин предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore на базах в Европе
12:35Путин заявил о готовности не размещать на европейской части ракет 9М729
12:32Россия призывает НАТО к мораторию на РСМД наземного базирования
12:29Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"
12:28Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре
12:27Новый президент Боливии Арсе хочет скорее встретиться с Путиным
12:26Россия готова к минимизации последствий развала ДРСМД, заявил Путин
12:26Путин призвал укреплять региональную и глобальную стабильность
12:26Путин предложил варианты мер для снятия озабоченностей по РСМД
12:22Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы
12:22Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
12:20Собянин заявил о снижении темпов выявляемости COVID-19 в десять раз
12:19Алиев: "замороженный" карабахский конфликт устраивал всех, кроме Баку
12:14Пушков ответил на слова Байдена о России
12:13Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
12:12Депутат рассказал о подготовке проекта о химической кастрации педофилов
12:11Путин предложил меры по снижению напряженности в Европе
12:10Президент Боливии пообещал восстановить отношения с Россией
Лента новостейМолния