https://ria.ru/20201026/obonyanie-1581585396.html
Названа опасность потери обоняния
Потеря возможности ощущать запахи может говорить не только о заражении коронавирусом, сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:47
2020-10-26T14:47
2020-10-26T14:47
вера пшеничникова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Потеря возможности ощущать запахи может говорить не только о заражении коронавирусом, сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог <a href="http://ria.ru/person_vera-pshenichnikova/" target="_blank" data-auto="true">Вера Пшеничникова</a>. В эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" врач рассказала, что человек может утратить обоняние из-за отека слизистой, в результате чего поджимаются нервы. Но есть и более серьезные причины такого симптома. Кроме того, этот симптом может указывать на болезнь Паркинсона на ранней стадии. "К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", — заключила специалист.
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера пшеничникова, здоровье - общество, общество