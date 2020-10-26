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https://ria.ru/20201026/obonyanie-1581505664.html
Названы способы восстановить обоняние после COVID-19
Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал РБК, как восстановить обоняние после коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:46
2020-10-26T04:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>, как восстановить обоняние после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.Для этого, рекомендует специалист, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу."Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", — пояснил он.Ходжаев также отметил необходимость принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме того, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь.Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил в эфире радио Sputnik, что COVID-19 является далеко не единственной причиной потери обоняния. Медик подчеркнул, что при данной инфекции временная утрата способности чувствовать запахи проходит медленнее, чем при ОРЗ.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Названы способы восстановить обоняние после COVID-19

04:46 26.10.2020
 
© Depositphotos / RomasetОтоларинголог
Отоларинголог - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / Romaset
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал РБК, как восстановить обоняние после коронавирусной инфекции.
Для этого, рекомендует специалист, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу.
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"Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", — пояснил он.
Ходжаев также отметил необходимость принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме того, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь.
Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил в эфире радио Sputnik, что COVID-19 является далеко не единственной причиной потери обоняния. Медик подчеркнул, что при данной инфекции временная утрата способности чувствовать запахи проходит медленнее, чем при ОРЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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