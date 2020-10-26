https://ria.ru/20201026/natsbank-1581614168.html

Нацбанк Белоруссии сообщил, что подвергся DDoS-атаке

Причиной отсутствия доступа к сайту Национального банка Белоруссии стала внешняя DDoS-атака, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:58

2020-10-26T16:58

2020-10-26T17:27

белоруссия

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Причиной отсутствия доступа к сайту Национального банка <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> стала внешняя DDoS-атака, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.Ранее сайт Нацбанка Белоруссии перестал загружаться, при открытии на странице появляется надпись "сервер недоступен", затем доступ к нему возобновился. Причины сбоя в работе сайта Национального банка Белоруссии выясняются, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе Нацбанка. На момент выхода новости доступа к сайту не было."Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь, наблюдавшегося в период с 12.45 до 15.00 (совпадает с мск) 26 октября, стала внешняя DDoS-атака", - говорится в сообщении пресс-службы.Там отмечается, что "в настоящее время Национальным банком совместно с уполномоченными государственными органами предпринимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сайта Национального банка".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581618414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире