https://ria.ru/20201026/nasekomye-1581614414.html
Самоизоляция увеличила популяцию полезных насекомых на деревьях в Москве
Полезные насекомые-энтомофаги в этом году чаще встречаются на зеленых насаждениях Москвы благодаря самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:59
2020-10-26T16:59
2020-10-26T16:59
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Полезные насекомые-энтомофаги в этом году чаще встречаются на зеленых насаждениях <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> благодаря самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщили РИА Новости пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."По результатам мониторинга зеленых насаждений на площадках постоянного наблюдения отмечено повышение встречаемости полезных насекомых-энтомофагов: разных видов жуков, в том числе жуков-пожарников, а также пауков и уховерток. Чаще всего специалисты отмечали присутствие полезных жуков на липах, вязах и каштанах", — рассказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что это, по мнению экспертов, связано, с коронавирусными ограничениями и, как следствие, снижением антропогенной нагрузки."Насекомые-энтомофаги – это в основном хищники, которые питаются другими, вредными насекомыми. Энтомофаги не уничтожают вредителей полностью, но снижают их численность до такого уровня, что вредители становятся уже не опасны для растений и не наносят значимого урона. Среди насекомых-энтомофагов наиболее известны перепончатокрылые - наездники, которые борются с гусеницами бабочек, личинками мух и тлей; жужелицы, поедающие листогрызущих гусениц и слизней; пауки – активные хищники, уничтожающие листоверток, молей, блошек и тлю", — сообщили в пресс-службе.Ранее в Москве закончились обследования деревьев и кустарников на 130 площадках постоянного наблюдения в рамках работ по мониторингу зеленых насаждений. Тщательному анализу подверглись более 10,5 тысячи деревьев и 18 тысяч кустарников. Также на контрольных площадках оценили состояние травяного покрова, и, при наличии, цветников.
https://realty.ria.ru/20190520/1553629891.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Полезные насекомые-энтомофаги в этом году чаще встречаются на зеленых насаждениях Москвы
благодаря самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщили РИА Новости пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По результатам мониторинга зеленых насаждений на площадках постоянного наблюдения отмечено повышение встречаемости полезных насекомых-энтомофагов: разных видов жуков, в том числе жуков-пожарников, а также пауков и уховерток. Чаще всего специалисты отмечали присутствие полезных жуков на липах, вязах и каштанах", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что это, по мнению экспертов, связано, с коронавирусными ограничениями и, как следствие, снижением антропогенной нагрузки.
"Насекомые-энтомофаги – это в основном хищники, которые питаются другими, вредными насекомыми. Энтомофаги не уничтожают вредителей полностью, но снижают их численность до такого уровня, что вредители становятся уже не опасны для растений и не наносят значимого урона. Среди насекомых-энтомофагов наиболее известны перепончатокрылые - наездники, которые борются с гусеницами бабочек, личинками мух и тлей; жужелицы, поедающие листогрызущих гусениц и слизней; пауки – активные хищники, уничтожающие листоверток, молей, блошек и тлю", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в Москве закончились обследования деревьев и кустарников на 130 площадках постоянного наблюдения в рамках работ по мониторингу зеленых насаждений. Тщательному анализу подверглись более 10,5 тысячи деревьев и 18 тысяч кустарников. Также на контрольных площадках оценили состояние травяного покрова, и, при наличии, цветников.