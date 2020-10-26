https://ria.ru/20201026/napadenie-1581622499.html

Избитый актер из фильма "Т-34" рассказал о нападении

Актер Владислав Манин, на которого напали у торгового центра в Москве, рассказал РЕН ТВ подробности происшествия. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:31

2020-10-26T17:31

2020-10-26T20:41

владислав манин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="https://ria.ru/person_vladislav-manin/" target="_blank">Владислав Манин</a>, на которого напали у торгового центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, рассказал <a href="https://ren.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> подробности происшествия. По словам артиста, он ждал такси на выходе из торгового центра вместе с семьей и другом. Водитель не мог подъехать к ним из-за того, что компания на иномарке преградила дорогу. Актер с пакетами в руках попросил убрать машину, после чего на него напали. По его словам, после избиения все стало "как в тумане" и он не помнит, что было. С места происшествия его забрала скорая помощь. У актера зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану на голове.

https://ria.ru/20201022/konflikt-1581101169.html

Максим Филиппов Уверен на 100%, были кавказцы. У меня была такая же ситуация . Только до драки и не дошло . 22

Homa Brut2020 Человек, а не актер. 15

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав манин, москва, происшествия