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Избитый актер из фильма "Т-34" рассказал о нападении
Актер Владислав Манин, на которого напали у торгового центра в Москве, рассказал РЕН ТВ подробности происшествия. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:31
2020-10-26T20:41
владислав манин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="https://ria.ru/person_vladislav-manin/" target="_blank">Владислав Манин</a>, на которого напали у торгового центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, рассказал <a href="https://ren.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> подробности происшествия. По словам артиста, он ждал такси на выходе из торгового центра вместе с семьей и другом. Водитель не мог подъехать к ним из-за того, что компания на иномарке преградила дорогу. Актер с пакетами в руках попросил убрать машину, после чего на него напали. По его словам, после избиения все стало "как в тумане" и он не помнит, что было. С места происшествия его забрала скорая помощь. У актера зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану на голове.
https://ria.ru/20201022/konflikt-1581101169.html
Уверен на 100%, были кавказцы. У меня была такая же ситуация . Только до драки и не дошло .
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Человек, а не актер.
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москва
РИА Новости
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владислав манин, москва, происшествия

Избитый актер из фильма "Т-34" рассказал о нападении

17:31 26.10.2020 (обновлено: 20:41 26.10.2020)
 
© Фото : @maninvladislav / InstagramАктер Владислав Манин
Актер Владислав Манин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : @maninvladislav / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актер Владислав Манин, на которого напали у торгового центра в Москве, рассказал РЕН ТВ подробности происшествия.
По словам артиста, он ждал такси на выходе из торгового центра вместе с семьей и другом. Водитель не мог подъехать к ним из-за того, что компания на иномарке преградила дорогу. Актер с пакетами в руках попросил убрать машину, после чего на него напали.

"Мы купили игрушки ребенку, вещи. <…> Мы были с коляской. И началась вся эта движуха. Я даже не думал, что он так отреагирует", — рассказал Манин.

По его словам, после избиения все стало "как в тумане" и он не помнит, что было. С места происшествия его забрала скорая помощь. У актера зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану на голове.
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Владислав МанинМоскваПроисшествия
 
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