https://ria.ru/20201026/napadenie-1581591895.html

В Нижегородской области женщина напала с ножом на жену своего сожителя

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на жительницу Кстово, набросившуюся с ножом на соперницу, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:20

2020-10-26T15:20

2020-10-26T15:20

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

кстово

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на жительницу <a href="http://ria.ru/location_Kstovo/" target="_blank" data-auto="true">Кстово</a>, набросившуюся с ножом на соперницу, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.По версии следствия, вечером 25 октября в квартире дома по улице Второй микрорайон города Кстово 27-летняя девушка, увидев жену своего сожителя, с которой у него идет бракоразводный процесс, нанесла ей несколько ножевых ранений в спину. Мужчина остановил свою новую возлюбленную, а 24-летняя потерпевшая была госпитализирована в больницу. Она находится в реанимационном отделении, врачи продолжают бороться за ее жизнь."Подозреваемая в покушении на убийство задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580302747.html

нижегородская область

кстово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, кстово, происшествия