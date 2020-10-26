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В Нижегородской области женщина напала с ножом на жену своего сожителя
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на жительницу Кстово, набросившуюся с ножом на соперницу, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:20
2020-10-26T15:20
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
кстово
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на жительницу <a href="http://ria.ru/location_Kstovo/" target="_blank" data-auto="true">Кстово</a>, набросившуюся с ножом на соперницу, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.По версии следствия, вечером 25 октября в квартире дома по улице Второй микрорайон города Кстово 27-летняя девушка, увидев жену своего сожителя, с которой у него идет бракоразводный процесс, нанесла ей несколько ножевых ранений в спину. Мужчина остановил свою новую возлюбленную, а 24-летняя потерпевшая была госпитализирована в больницу. Она находится в реанимационном отделении, врачи продолжают бороться за ее жизнь."Подозреваемая в покушении на убийство задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580302747.html
нижегородская область
кстово
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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, кстово, происшествия

В Нижегородской области женщина напала с ножом на жену своего сожителя

15:20 26.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на жительницу Кстово, набросившуюся с ножом на соперницу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 25 октября в квартире дома по улице Второй микрорайон города Кстово 27-летняя девушка, увидев жену своего сожителя, с которой у него идет бракоразводный процесс, нанесла ей несколько ножевых ранений в спину. Мужчина остановил свою новую возлюбленную, а 24-летняя потерпевшая была госпитализирована в больницу. Она находится в реанимационном отделении, врачи продолжают бороться за ее жизнь.
"Подозреваемая в покушении на убийство задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьКстовоПроисшествия
 
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