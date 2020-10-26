https://ria.ru/20201026/myaso-1581563620.html

Роспотребнадзор Подмосковья рассказал как правильно выбрать мясо

Более 350 звонков по вопросам качества и выбора мясной и рыбной продукции поступило на "горячую линию" Роспортребнадзора Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:11

2020-10-26T13:11

2020-10-26T13:11

новости подмосковья

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Более 350 звонков по вопросам качества и выбора мясной и рыбной продукции поступило на "горячую линию" Роспортребнадзора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, сообщает пресс-служба ведомства.В период с 11 сентября по 25 сентября Управлением <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Московской области была организована работа "горячей линии" для тематического консультирования граждан по вопросам качества, безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности."Требований к качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ – 118 обращений или 33,71% от общего количества обращений", — говорится в сообщении.По вопросам равильного выбора мясной и рыбной продукции поступило 69 обращений (19,71%), замкнул тройку лидеров вопрос информирования потребителей об адресах и других контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта – 54 обращения (15,43%). В список популярных вопросов также вошли темы маркировки и правильного питания."Консультационным центром ФБУЗ и сотрудниками Роспотребнадзора распространено более 1600 листовок и памяток с информацией по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, срокам годности, требованиям к маркировке и реализации продукции", — добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/podmoskove-1581276091.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)