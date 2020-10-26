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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201026/myaso-1581563620.html
Роспотребнадзор Подмосковья рассказал как правильно выбрать мясо
Более 350 звонков по вопросам качества и выбора мясной и рыбной продукции поступило на "горячую линию" Роспортребнадзора Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:11
2020-10-26T13:11
новости подмосковья
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Более 350 звонков по вопросам качества и выбора мясной и рыбной продукции поступило на "горячую линию" Роспортребнадзора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, сообщает пресс-служба ведомства.В период с 11 сентября по 25 сентября Управлением <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Московской области была организована работа "горячей линии" для тематического консультирования граждан по вопросам качества, безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности."Требований к качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ – 118 обращений или 33,71% от общего количества обращений", — говорится в сообщении.По вопросам равильного выбора мясной и рыбной продукции поступило 69 обращений (19,71%), замкнул тройку лидеров вопрос информирования потребителей об адресах и других контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта – 54 обращения (15,43%). В список популярных вопросов также вошли темы маркировки и правильного питания."Консультационным центром ФБУЗ и сотрудниками Роспотребнадзора распространено более 1600 листовок и памяток с информацией по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, срокам годности, требованиям к маркировке и реализации продукции", — добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/podmoskove-1581276091.html
московская область (подмосковье)
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)

Роспотребнадзор Подмосковья рассказал как правильно выбрать мясо

13:11 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПродажа мяса. Архивное фото
Продажа мяса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Более 350 звонков по вопросам качества и выбора мясной и рыбной продукции поступило на "горячую линию" Роспортребнадзора Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
В период с 11 сентября по 25 сентября Управлением Роспотребнадзора по Московской области была организована работа "горячей линии" для тематического консультирования граждан по вопросам качества, безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.
"Требований к качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ – 118 обращений или 33,71% от общего количества обращений", — говорится в сообщении.
По вопросам равильного выбора мясной и рыбной продукции поступило 69 обращений (19,71%), замкнул тройку лидеров вопрос информирования потребителей об адресах и других контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта – 54 обращения (15,43%). В список популярных вопросов также вошли темы маркировки и правильного питания.
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"Консультационным центром ФБУЗ и сотрудниками Роспотребнадзора распространено более 1600 листовок и памяток с информацией по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, срокам годности, требованиям к маркировке и реализации продукции", — добавляется в сообщении.
 
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Новости ПодмосковьяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)
 
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