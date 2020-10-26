https://ria.ru/20201026/moshennichestvo-1581525372.html

Актрису Наталию Дрожжину и ее мужа задержали за обман вдовы Баталова

Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова предъявили обвинения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:09

2020-10-26T10:09

2020-10-26T13:49

культура

новости культуры

следственный комитет россии (ск рф)

алексей баталов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a> предъявили обвинения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской, а также крупной суммы денег."В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение. Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — заявила Иванова.На спорное имущество наложен арест.В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.

https://realty.ria.ru/20201016/batalov-1580078052.html

https://ria.ru/20200930/batalov-1577999429.html

АНДРЕЙ КОННИН В постсоветской капиталистической России все моральные нормы были глумливо растоптаны. В наше время обмануть или кинуть кого-нибудь - чуть ли не доблесть. Хорошо, что хотя бы этих жуликов вычислили и, надеюсь, дадут им реальные сроки. 186

Ярослав Погодин Даже если доверенность на самом деле в порядке имущество нужно было вернуть по первому требованию доверителя. Если конечно за 15 лет не возник внезапный преступный умысел 121

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, следственный комитет россии (ск рф), алексей баталов, происшествия