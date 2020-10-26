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https://ria.ru/20201026/moshennichestvo-1581525372.html
Актрису Наталию Дрожжину и ее мужа задержали за обман вдовы Баталова
Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова предъявили обвинения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:09
2020-10-26T13:49
культура
новости культуры
следственный комитет россии (ск рф)
алексей баталов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a> предъявили обвинения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской, а также крупной суммы денег."В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение. Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — заявила Иванова.На спорное имущество наложен арест.В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
https://realty.ria.ru/20201016/batalov-1580078052.html
https://ria.ru/20200930/batalov-1577999429.html
В постсоветской капиталистической России все моральные нормы были глумливо растоптаны. В наше время обмануть или кинуть кого-нибудь - чуть ли не доблесть. Хорошо, что хотя бы этих жуликов вычислили и, надеюсь, дадут им реальные сроки.
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Даже если доверенность на самом деле в порядке имущество нужно было вернуть по первому требованию доверителя. Если конечно за 15 лет не возник внезапный преступный умысел
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новости культуры, следственный комитет россии (ск рф), алексей баталов, происшествия

Актрису Наталию Дрожжину и ее мужа задержали за обман вдовы Баталова

10:09 26.10.2020 (обновлено: 13:49 26.10.2020)
 
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевАктриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин
Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова предъявили обвинения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской, а также крупной суммы денег.
Юбилейная церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:14Культура
На имущество, которого лишилась семья актера Баталова, наложили арест
"В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение. Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — заявила Иванова.
На спорное имущество наложен арест.
В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".
Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 14:47Культура
Минкульт поможет семье Баталова, лишившейся недвижимости из-за мошенников
 
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КультураНовости культурыСледственный комитет России (СК РФ)Алексей БаталовПроисшествия
 
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