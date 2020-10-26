https://ria.ru/20201026/moryaki-1581544345.html

В экстренных службах рассказали о поисках в Азовском море моряков

Свыше 910 квадратных километров акватории и береговой линии обследовали специалисты при поиске трех пропавших членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:48

2020-10-26T11:48

2020-10-26T11:52

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 910 квадратных километров акватории и береговой линии обследовали специалисты при поиске трех пропавших членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ"."Продолжаются работы по поиску трех членов экипажа танкера. Всего морскими судами, авиацией и наземными группами обследована территория общей площадью 916 квадратных километров, в том числе 65 квадратных километров за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего к ликвидации последствий взрыва на танкере привлечены 235 человек и 48 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

https://ria.ru/20201026/poisk-1581540258.html

керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели продолжают поиски членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов". Кадры МЧС Кадры операции по поиску троих пострадавших во время пожара на борту танкера "Генерал Ази Асланов". На борту танкера находились 13 человек, 10 членов экипажа удалось эвакуировать. По информации МЧС, в поисках задействованы шесть судов и два вертолета Ми-8 из Симферополя и Геленджика. Спасателями было обследовано около 400 квадратных метров. 2020-10-26T11:48 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия