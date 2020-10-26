https://ria.ru/20201026/mishustin-1581623125.html
Мишустин надеется, что Госдума поддержит все социальные инициативы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Госдума поддержит все социальные инициативы кабмина, которые были учтены в проекте федерального бюджета. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:33
2020-10-26T17:33
2020-10-26T17:58
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил надежду, что <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> поддержит все социальные инициативы кабмина, которые были учтены в проекте федерального бюджета."Рассчитываю, что вы поддержите все основные социальные инициативы, которые мы заложили в бюджет", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, которая прошла перед первым чтением проекта бюджета РФ.Он также отметил, что изменения, которые были внесены в Конституцию РФ, существенно расширили полномочия Госдумы и усилили ее роль в процессах по развитию страны.
https://ria.ru/20201026/obyazatelstva-1581621212.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество