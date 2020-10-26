https://ria.ru/20201026/mishustin-1581623125.html

Мишустин надеется, что Госдума поддержит все социальные инициативы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Госдума поддержит все социальные инициативы кабмина, которые были учтены в проекте федерального бюджета. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:33

2020-10-26T17:33

2020-10-26T17:58

россия

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541445_0:118:2910:1756_1400x0_80_0_0_66da4e1bafedac01819a7caed658cf41.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил надежду, что <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> поддержит все социальные инициативы кабмина, которые были учтены в проекте федерального бюджета."Рассчитываю, что вы поддержите все основные социальные инициативы, которые мы заложили в бюджет", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, которая прошла перед первым чтением проекта бюджета РФ.Он также отметил, что изменения, которые были внесены в Конституцию РФ, существенно расширили полномочия Госдумы и усилили ее роль в процессах по развитию страны.

https://ria.ru/20201026/obyazatelstva-1581621212.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество