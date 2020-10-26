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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/minsk-1581652933.html
Силовики оцепили площадь Независимости в Минске
Силовики оцепили площадь Независимости в Минске, где оппозиция планировала собраться на акцию протеста, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:40
2020-10-26T20:01
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Силовики оцепили площадь Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где оппозиция планировала собраться на акцию протеста, сообщили РИА Новости очевидцы.По их словам, предположительно, сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> выставили железное ограждение по периметру на площади и встали в цепочку, никого не пропуская за ограждение.Недалеко от площади есть небольшие группы протестующих, но в основном разрозненные группы по 10-30 человек, у многих из которых бело-красно-белые флаги, идут по тротуару проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади. Возле Дворца культуры профсоюзов дежурят несколько микроавтобусов с силовиками. Протестующие не собираются на Октябрьской площади, а идут дальше.Как сообщают очевидцы, также протестующие идут по тротуару по проспекту в районе Белгосцирка в направлении площади Победы, где выставлены металлические ограждения. Одна из групп организовала небольшую цепочку солидарности в районе площади Якуба Коласа, развернув флаги.Очевидцы также отмечают, что на участке от площади Независимости до площади Победы затруднено движение транспорта, автомобили постоянно сигналят, некоторые водители и пассажиры демонстрируют друг другу знак "победа", машут идущим по проспекту протестующим, отдельные пассажиры автомобилей демонстрируют бело-красно-белые флаги. По словам очевидцев, из одной из машин размахивали государственным флагом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Как сообщают очевидцы, ГАИ перекрывает движение транспорта в направлении Октябрьской площади, посты выставлены на самой площади Победы, на пересечении проспекта с улицей <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kozlov/" target="_blank" data-auto="true">Козлова</a>, а также возле цирка. В результате на проспекте образовался затор.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Двадцать пятого октября истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581644474.html
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html
мне кажется, что 80 процентов, которые якобы голосовали за лукавого, это и есть вот эти силовики...
40
А что, разве в Белоруссии рабочий день до 21:00, раз участники обещанной ультимативной-мега-всенародно-массовой забастовки ещё ... не собрались?))) Хотя, вполне возможно, со змагарского "забастовка" переводится как "кривляние по выходным"..
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции
Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Силовики оцепили площадь Независимости в Минске

19:40 26.10.2020 (обновлено: 20:01 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на площади Независимости в Минске
Сотрудники милиции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Силовики оцепили площадь Независимости в Минске, где оппозиция планировала собраться на акцию протеста, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, предположительно, сотрудники ОМОН выставили железное ограждение по периметру на площади и встали в цепочку, никого не пропуская за ограждение.
Недалеко от площади есть небольшие группы протестующих, но в основном разрозненные группы по 10-30 человек, у многих из которых бело-красно-белые флаги, идут по тротуару проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади. Возле Дворца культуры профсоюзов дежурят несколько микроавтобусов с силовиками. Протестующие не собираются на Октябрьской площади, а идут дальше.
Как сообщают очевидцы, также протестующие идут по тротуару по проспекту в районе Белгосцирка в направлении площади Победы, где выставлены металлические ограждения. Одна из групп организовала небольшую цепочку солидарности в районе площади Якуба Коласа, развернув флаги.
Очевидцы также отмечают, что на участке от площади Независимости до площади Победы затруднено движение транспорта, автомобили постоянно сигналят, некоторые водители и пассажиры демонстрируют друг другу знак "победа", машут идущим по проспекту протестующим, отдельные пассажиры автомобилей демонстрируют бело-красно-белые флаги. По словам очевидцев, из одной из машин размахивали государственным флагом Белоруссии.
Как сообщают очевидцы, ГАИ перекрывает движение транспорта в направлении Октябрьской площади, посты выставлены на самой площади Победы, на пересечении проспекта с улицей Козлова, а также возле цирка. В результате на проспекте образовался затор.
Во время акции протеста в Минске. 4 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Двадцать пятого октября истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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