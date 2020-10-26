https://ria.ru/20201026/minsk-1581652933.html

Силовики оцепили площадь Независимости в Минске

Силовики оцепили площадь Независимости в Минске, где оппозиция планировала собраться на акцию протеста, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:40

2020-10-26T19:40

2020-10-26T20:01

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Силовики оцепили площадь Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где оппозиция планировала собраться на акцию протеста, сообщили РИА Новости очевидцы.По их словам, предположительно, сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> выставили железное ограждение по периметру на площади и встали в цепочку, никого не пропуская за ограждение.Недалеко от площади есть небольшие группы протестующих, но в основном разрозненные группы по 10-30 человек, у многих из которых бело-красно-белые флаги, идут по тротуару проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади. Возле Дворца культуры профсоюзов дежурят несколько микроавтобусов с силовиками. Протестующие не собираются на Октябрьской площади, а идут дальше.Как сообщают очевидцы, также протестующие идут по тротуару по проспекту в районе Белгосцирка в направлении площади Победы, где выставлены металлические ограждения. Одна из групп организовала небольшую цепочку солидарности в районе площади Якуба Коласа, развернув флаги.Очевидцы также отмечают, что на участке от площади Независимости до площади Победы затруднено движение транспорта, автомобили постоянно сигналят, некоторые водители и пассажиры демонстрируют друг другу знак "победа", машут идущим по проспекту протестующим, отдельные пассажиры автомобилей демонстрируют бело-красно-белые флаги. По словам очевидцев, из одной из машин размахивали государственным флагом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Как сообщают очевидцы, ГАИ перекрывает движение транспорта в направлении Октябрьской площади, посты выставлены на самой площади Победы, на пересечении проспекта с улицей <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kozlov/" target="_blank" data-auto="true">Козлова</a>, а также возле цирка. В результате на проспекте образовался затор.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Двадцать пятого октября истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581644474.html

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

Валерий Носуля мне кажется, что 80 процентов, которые якобы голосовали за лукавого, это и есть вот эти силовики... 40

Борисыч 2019 А что, разве в Белоруссии рабочий день до 21:00, раз участники обещанной ультимативной-мега-всенародно-массовой забастовки ещё ... не собрались?))) Хотя, вполне возможно, со змагарского "забастовка" переводится как "кривляние по выходным".. 30

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-10-26T19:40 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире