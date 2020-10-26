Силовики оцепили площадь Независимости в Минске
19:40 26.10.2020 (обновлено: 20:01 26.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на площади Независимости в Минске
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Силовики оцепили площадь Независимости в Минске, где оппозиция планировала собраться на акцию протеста, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, предположительно, сотрудники ОМОН выставили железное ограждение по периметру на площади и встали в цепочку, никого не пропуская за ограждение.
Недалеко от площади есть небольшие группы протестующих, но в основном разрозненные группы по 10-30 человек, у многих из которых бело-красно-белые флаги, идут по тротуару проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади. Возле Дворца культуры профсоюзов дежурят несколько микроавтобусов с силовиками. Протестующие не собираются на Октябрьской площади, а идут дальше.
Как сообщают очевидцы, также протестующие идут по тротуару по проспекту в районе Белгосцирка в направлении площади Победы, где выставлены металлические ограждения. Одна из групп организовала небольшую цепочку солидарности в районе площади Якуба Коласа, развернув флаги.
Очевидцы также отмечают, что на участке от площади Независимости до площади Победы затруднено движение транспорта, автомобили постоянно сигналят, некоторые водители и пассажиры демонстрируют друг другу знак "победа", машут идущим по проспекту протестующим, отдельные пассажиры автомобилей демонстрируют бело-красно-белые флаги. По словам очевидцев, из одной из машин размахивали государственным флагом Белоруссии.
Как сообщают очевидцы, ГАИ перекрывает движение транспорта в направлении Октябрьской площади, посты выставлены на самой площади Победы, на пересечении проспекта с улицей Козлова, а также возле цирка. В результате на проспекте образовался затор.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Двадцать пятого октября истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
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