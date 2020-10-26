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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/minsk-1581607491.html
В центре Минска завершился несанкционированный марш
Массовый протестный марш, объединивший белорусских студентов и пенсионеров, завершился в Минске на площади имени Якуба Коласа без задержаний, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:35
2020-10-26T18:20
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Массовый протестный марш, объединивший белорусских студентов и пенсионеров, завершился в Минске на площади имени Якуба Коласа без задержаний, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.Протестная акция началась возле Красного Костела на площади Независимости, откуда толпа пенсионеров и студентов направилась в сторону площади Победы. Молодые люди ранее приняли участие в забастовках возле своих вузов, после чего прошли самостоятельными колоннами по улицам города и присоединились к пенсионерам.Достигнув конечной точки своего шествия, демонстранты провели там митинг, скандируя лозунги в поддержку проведения всеобщей забастовки и отставки президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Спустя примерно 20 минут люди постепенно начали расходиться, к настоящему моменту на площади их осталось не более нескольких сотен.По пути к площади Победы часть протестующих периодически выходила на проезжую часть проспекта Независимости, создавая затруднения в дорожном движении. Сопровождавшая участников марша машина ГАИ время от времени просила их вернуться на тротуар. Иных попыток как-либо вмешаться в проведение несанкционированной акции правоохранители не приняли, хотя ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в направлении центра, где проходило шествие, проезжала большая колонна транспорта силовиков.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581613271.html
https://ria.ru/20201026/minsk-1581566766.html
Вот и конец Тихановской- литовской предательницы Родины!
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Похмелились и по домам
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белоруссия
минск
РИА Новости
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Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции
Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета.
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире

В центре Минска завершился несанкционированный марш

16:35 26.10.2020 (обновлено: 18:20 26.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Массовый протестный марш, объединивший белорусских студентов и пенсионеров, завершился в Минске на площади имени Якуба Коласа без задержаний, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.
Протестная акция началась возле Красного Костела на площади Независимости, откуда толпа пенсионеров и студентов направилась в сторону площади Победы. Молодые люди ранее приняли участие в забастовках возле своих вузов, после чего прошли самостоятельными колоннами по улицам города и присоединились к пенсионерам.
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 16:54
Минздрав Белоруссии опроверг гибель студента на протестах в Минске
Достигнув конечной точки своего шествия, демонстранты провели там митинг, скандируя лозунги в поддержку проведения всеобщей забастовки и отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Спустя примерно 20 минут люди постепенно начали расходиться, к настоящему моменту на площади их осталось не более нескольких сотен.
По пути к площади Победы часть протестующих периодически выходила на проезжую часть проспекта Независимости, создавая затруднения в дорожном движении. Сопровождавшая участников марша машина ГАИ время от времени просила их вернуться на тротуар. Иных попыток как-либо вмешаться в проведение несанкционированной акции правоохранители не приняли, хотя ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что в Минске в направлении центра, где проходило шествие, проезжала большая колонна транспорта силовиков.
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 13:28Протесты в Белоруссии
Минская милиция сообщила о задержаниях на несанкционированных акциях
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
 
Обсудить12
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинскВ мире
 
Политика
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