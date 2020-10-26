https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html
В Мексике пропала россиянка
На западе Мексики пропала россиянка Елена Толстоброва, прокуратура штата Халиско уже две недели занимается ее поисками, рассказал РИА Новости старший консул... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T20:19
2020-10-26T20:19
2020-10-26T22:21
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<strong>МЕХИКО, 26 окт — РИА Новости.</strong> На западе <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> пропала россиянка Елена Толстоброва, прокуратура штата <a href="http://ria.ru/location_Jalisco/" target="_blank" data-auto="true">Халиско</a> уже две недели занимается ее поисками, рассказал РИА Новости старший консул посольства России Андрей Трояновский.Он отметил, что данных о возможном местонахождении женщины пока нет.По информации посольства, в мексиканскую прокуратуру обратился бывший гражданский муж Толстобровой, с 12 октября ведомство ведет работу. К решению этого вопроса также подключили организации соотечественников и почетного консула в регионе Хуана Санчеса Сантоса Наварро, который работает с местным отделением миграционной службы и территориальным представительством <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Meksiki/" target="_blank" data-auto="true">МВД Мексики</a>.Как отметил Трояновский, пропавшая не состояла на консульском учете и не обращалась в дипмиссию."Мы незамедлительно отправили нотное обращение в МИД Мексики с просьбой информировать компетентные мексиканские органы и оказать содействие в розыске российской гражданки", — добавил он.Дипломаты не подтвердили сообщения СМИ о том, что вместе с россиянкой 2 октября пропал ее трехлетний сын."Мы поддерживаем связь с ее матерью. Насколько нам известно, она также подала заявление об объявлении дочери в международный розыск в соответствии с инструкцией по организации информационного обеспечения и сотрудничества по линии <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпола</a>", — сказал Трояновский.
https://ria.ru/20200224/1565131841.html
https://ria.ru/20201019/propazha-1580537211.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
халиско, мвд мексики, интерпол, мексика, в мире