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Оренбургская область
https://ria.ru/20201026/medikamenty-1581566503.html
Паслер: аптеки Оренбуржья увеличат запасы востребованных медикаментов
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил увеличить запас востребованных медикаментов — противовирусных препаратов и антибиотиков на аптечных складах РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:26
2020-10-26T13:26
оренбургская область
денис паслер
здоровье - общество
оренбургская область
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<strong>ОРЕНБУРГ, 26 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a> поручил увеличить запас востребованных медикаментов — противовирусных препаратов и антибиотиков на аптечных складах и в частных аптеках региона, сообщает пресс-служба облправительства."Много обращений ко мне поступает по наличию лекарственных средств в аптеках региона. Сейчас в разы возрос спрос на противовирусные и антибиотики, но пока не все аптеки справляются с большим запросом. Необходимо увеличить запас востребованных медикаментов на аптечных складах и в частных аптеках", — привели в пресс-службе слова Паслера на встрече с главой Минздрава области.Как отмечается в сообщении, по сравнению с прошлым годом объем продаж антибиотиков в государственных аптеках региона вырос с более, чем в полтора раза, противовирусных препаратов — в четыре. По информации регионального Минздрава, федеральные аптечные сети имеют достаточный запас противовирусных препаратов, антибиотиков группы цефалоспоринов, лидокаина и воды для инъекций. Однако, в связи с увеличением спроса препараты быстро раскупаются, поэтому возможны перебои до нового поступления товара в аптеку.В государственную аптечную сеть "Областной аптечный склад" все препараты поступают ежедневно, но в ограниченных количествах. В ближайшие дни на областной аптечный склад поступит очередная партия лекарств.Всего в Оренбуржье работают более 900 аптечных организаций. В отдаленных селах лекарственные препараты можно приобрести через 101 амбулаторию и 912 ФАП.
https://ria.ru/20200617/1573057870.html
оренбургская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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денис паслер, здоровье - общество, оренбургская область

Паслер: аптеки Оренбуржья увеличат запасы востребованных медикаментов

13:26 26.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ОРЕНБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил увеличить запас востребованных медикаментов — противовирусных препаратов и антибиотиков на аптечных складах и в частных аптеках региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"Много обращений ко мне поступает по наличию лекарственных средств в аптеках региона. Сейчас в разы возрос спрос на противовирусные и антибиотики, но пока не все аптеки справляются с большим запросом. Необходимо увеличить запас востребованных медикаментов на аптечных складах и в частных аптеках", — привели в пресс-службе слова Паслера на встрече с главой Минздрава области.
Как отмечается в сообщении, по сравнению с прошлым годом объем продаж антибиотиков в государственных аптеках региона вырос с более, чем в полтора раза, противовирусных препаратов — в четыре.
По информации регионального Минздрава, федеральные аптечные сети имеют достаточный запас противовирусных препаратов, антибиотиков группы цефалоспоринов, лидокаина и воды для инъекций. Однако, в связи с увеличением спроса препараты быстро раскупаются, поэтому возможны перебои до нового поступления товара в аптеку.
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В государственную аптечную сеть "Областной аптечный склад" все препараты поступают ежедневно, но в ограниченных количествах. В ближайшие дни на областной аптечный склад поступит очередная партия лекарств.
Всего в Оренбуржье работают более 900 аптечных организаций. В отдаленных селах лекарственные препараты можно приобрести через 101 амбулаторию и 912 ФАП.
 
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Оренбургская областьДенис ПаслерЗдоровье - ОбществоОренбургская область
 
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