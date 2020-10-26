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https://ria.ru/20201026/lavrov-1581653638.html
Лавров призвал Грецию и Турцию разрядить напряженность в Средиземноморье
Россия призывает Грецию и Турцию как можно скорее предпринять меры для разрядки напряжённости в Восточном Средиземноморье, готова стать посредником в... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:57
2020-10-26T19:57
кириакос мицотакис
сергей лавров
москва
греция
турция
в мире
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<strong>АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия призывает <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> как можно скорее предпринять меры для разрядки напряжённости в Восточном Средиземноморье, готова стать посредником в урегулировании кризиса, если стороны проявят к этому интерес, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путём переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами. Это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая вопросы, где права соседних государств пересекаются, и требуют договорного решения путём прямого диалога", - сказал Лавров на встрече с премьер-министром Греции <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакосом Мицотакисом</a>.Российский министр отметил, что у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> устойчивые и добрые отношения с находящимися в регионе странами. "Если будет воля и проявлен интерес наших партнеров, мы будем готовы всячески содействовать нормализации обстановки здесь", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581599511.html
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москва
греция
турция
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кириакос мицотакис, сергей лавров, москва, греция, турция, в мире

Лавров призвал Грецию и Турцию разрядить напряженность в Средиземноморье

19:57 26.10.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости. Россия призывает Грецию и Турцию как можно скорее предпринять меры для разрядки напряжённости в Восточном Средиземноморье, готова стать посредником в урегулировании кризиса, если стороны проявят к этому интерес, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путём переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами. Это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая вопросы, где права соседних государств пересекаются, и требуют договорного решения путём прямого диалога", - сказал Лавров на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Российский министр отметил, что у Москвы устойчивые и добрые отношения с находящимися в регионе странами. "Если будет воля и проявлен интерес наших партнеров, мы будем готовы всячески содействовать нормализации обстановки здесь", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Кириакос МицотакисСергей ЛавровМоскваГрецияТурцияВ мире
 
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