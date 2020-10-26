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Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по урегулированию конфликтов
Россия продолжит взаимодействие с Турцией по урегулированию кризисных ситуаций в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:26
2020-10-26T17:51
никос дендиас
сергей лавров
мид греции‎
турция
в мире
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<strong>АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия продолжит взаимодействие с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> по урегулированию кризисных ситуаций в мире, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."У нас с Турцией хорошие отношения не без проблем. У нас далеко не во всем совпадают наши подходы к тем или иным проблемам. Но когда мы находим общие знаменатели.., мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций. Мы такое взаимодействие с Турцией продолжим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Дендиасом</a>.
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581516468.html
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никос дендиас, сергей лавров, мид греции‎, турция, в мире

Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по урегулированию конфликтов

15:26 26.10.2020 (обновлено: 17:51 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости. Россия продолжит взаимодействие с Турцией по урегулированию кризисных ситуаций в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас с Турцией хорошие отношения не без проблем. У нас далеко не во всем совпадают наши подходы к тем или иным проблемам. Но когда мы находим общие знаменатели.., мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций. Мы такое взаимодействие с Турцией продолжим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Никос ДендиасСергей ЛавровМИД Греции‎ТурцияВ мире
 
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