https://ria.ru/20201026/lavrov-1581592974.html

Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по урегулированию конфликтов

Россия продолжит взаимодействие с Турцией по урегулированию кризисных ситуаций в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:26

2020-10-26T15:26

2020-10-26T17:51

никос дендиас

сергей лавров

мид греции‎

турция

в мире

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<strong>АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия продолжит взаимодействие с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> по урегулированию кризисных ситуаций в мире, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."У нас с Турцией хорошие отношения не без проблем. У нас далеко не во всем совпадают наши подходы к тем или иным проблемам. Но когда мы находим общие знаменатели.., мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций. Мы такое взаимодействие с Турцией продолжим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Дендиасом</a>.

https://ria.ru/20201026/karabakh-1581516468.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никос дендиас, сергей лавров, мид греции‎, турция, в мире