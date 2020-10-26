https://ria.ru/20201026/lavrov-1581517545.html

Лавров оценил ситуацию с реставрацией в Святой Софии

Москва надеется на оперативное представление экспертного заключения по качеству реставрации, проводимой Турцией в храме Святой Софии, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:12

2020-10-26T09:12

2020-10-26T10:37

религия

религия и мировоззрение

собор святой софии в турции

ситуация вокруг собора святой софии

россия

новости - религия и мировоззрение

сергей лавров

юнеско

турция

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Москва надеется на оперативное представление экспертного заключения по качеству реставрации, проводимой <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> в храме Святой Софии, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью греческому <a href="https://www.amna.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Афинскому и Македонскому агентству новостей"</a>."Считаем важной для оценки состояния Храма деятельность мониторинговой миссии экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по охране памятников и достопримечательностей. Надеемся, что по результатам проведенной 5-9 октября инспекции будут оперативно представлены выводы комиссии, в том числе экспертное заключение относительно качества осуществляемых турецкой стороной реставрационных работ, а также соображения по соблюдению беспрепятственного доступа в Святую Софию представителей всех вероисповеданий", - сказал Лавров.Министр напомнил, что российская сторона регулярно доводит свою позицию по данному вопросу до турецких партнеров, в том числе на высшем и высоком уровне.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

https://ria.ru/20201014/sobor-1579730239.html

https://ria.ru/20200724/1574874057.html

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собор святой софии в турции

россия

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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