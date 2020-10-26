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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/lavrov-1581517545.html
Лавров оценил ситуацию с реставрацией в Святой Софии
Москва надеется на оперативное представление экспертного заключения по качеству реставрации, проводимой Турцией в храме Святой Софии, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:12
2020-10-26T10:37
религия
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
россия
новости - религия и мировоззрение
сергей лавров
юнеско
турция
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Москва надеется на оперативное представление экспертного заключения по качеству реставрации, проводимой <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> в храме Святой Софии, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью греческому <a href="https://www.amna.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Афинскому и Македонскому агентству новостей"</a>."Считаем важной для оценки состояния Храма деятельность мониторинговой миссии экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по охране памятников и достопримечательностей. Надеемся, что по результатам проведенной 5-9 октября инспекции будут оперативно представлены выводы комиссии, в том числе экспертное заключение относительно качества осуществляемых турецкой стороной реставрационных работ, а также соображения по соблюдению беспрепятственного доступа в Святую Софию представителей всех вероисповеданий", - сказал Лавров.Министр напомнил, что российская сторона регулярно доводит свою позицию по данному вопросу до турецких партнеров, в том числе на высшем и высоком уровне.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
https://ria.ru/20201014/sobor-1579730239.html
https://ria.ru/20200724/1574874057.html
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собор святой софии в турции
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религия, собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, россия, новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, юнеско, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Лавров оценил ситуацию с реставрацией в Святой Софии

09:12 26.10.2020 (обновлено: 10:37 26.10.2020)
 
© Sputnik / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik / Максим Дурнев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва надеется на оперативное представление экспертного заключения по качеству реставрации, проводимой Турцией в храме Святой Софии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческому "Афинскому и Македонскому агентству новостей".
"Считаем важной для оценки состояния Храма деятельность мониторинговой миссии экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по охране памятников и достопримечательностей. Надеемся, что по результатам проведенной 5-9 октября инспекции будут оперативно представлены выводы комиссии, в том числе экспертное заключение относительно качества осуществляемых турецкой стороной реставрационных работ, а также соображения по соблюдению беспрепятственного доступа в Святую Софию представителей всех вероисповеданий", - сказал Лавров.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 11:54
Лавров оценил ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии в Турции
Министр напомнил, что российская сторона регулярно доводит свою позицию по данному вопросу до турецких партнеров, в том числе на высшем и высоком уровне.
"Исходим из того, что турецкая сторона, как нас неоднократно заверяли, будет руководствоваться принципами взаимоуважения, с должным вниманием отнесется к чувствам православных верующих и выполнит взятые на себя обязательства по соблюдению всех правил и условий, связанных со статусом объекта, обеспечит его полную сохранность и доступность для туристов и паломников", - отметил он.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 16:09Культура
Христианские мозаики в соборе святой Софии закрыли шторами
 
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Религия и мировоззрениеРелигияСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииРоссияНовости - Религия и мировоззрениеСергей ЛавровЮНЕСКОТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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