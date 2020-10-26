Лавров оценил ситуацию с реставрацией в Святой Софии
09:12 26.10.2020 (обновлено: 10:37 26.10.2020)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва надеется на оперативное представление экспертного заключения по качеству реставрации, проводимой Турцией в храме Святой Софии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческому "Афинскому и Македонскому агентству новостей".
"Считаем важной для оценки состояния Храма деятельность мониторинговой миссии экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по охране памятников и достопримечательностей. Надеемся, что по результатам проведенной 5-9 октября инспекции будут оперативно представлены выводы комиссии, в том числе экспертное заключение относительно качества осуществляемых турецкой стороной реставрационных работ, а также соображения по соблюдению беспрепятственного доступа в Святую Софию представителей всех вероисповеданий", - сказал Лавров.
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Министр напомнил, что российская сторона регулярно доводит свою позицию по данному вопросу до турецких партнеров, в том числе на высшем и высоком уровне.
"Исходим из того, что турецкая сторона, как нас неоднократно заверяли, будет руководствоваться принципами взаимоуважения, с должным вниманием отнесется к чувствам православных верующих и выполнит взятые на себя обязательства по соблюдению всех правил и условий, связанных со статусом объекта, обеспечит его полную сохранность и доступность для туристов и паломников", - отметил он.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.