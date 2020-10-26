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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201026/kurs-1581613674.html
Курс евро опустился ниже 90 рублей
Рубль усилил рост по отношению к евро и доллару. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:56
2020-10-26T17:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Рубль усилил рост по отношению к евро и доллару.Как свидетельствуют данные торгов на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank">Московской бирже</a>, курс европейской валюты опустился ниже 90 рублей (89,9). В свою очередь, американский доллар днем рос к рублю, но к 17:00 упал до отметки в 76,07 рубля. Ранее в понедельник доллар максимально поднимался до 76,62 рубля, евро — до 90,61 рубля.В течение дня стоимость барреля нефти североморской марки Brent также падала на 2,2 процента, до 41,16 доллара.На прошлой неделе национальная валюта обновила месячные максимумы и показала шестой день роста против доллара, который упал до 76,115 рубля (минимум с 22 сентября). Евро впервые с 25 сентября опустился до отметки в 90,13 рубля. Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсируют внешние негативные сигналы для отечественной валюты.Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля "фундаментально недооценен". По его словам, если ситуация с COVID-19 и геополитическая обстановка стабилизируются, российская валюта укрепится к концу года.
https://ria.ru/20201025/sberezheniya-1581454955.html
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
А почеиу не наптсали "обвал евро"
17
)))))-мои тапочки долго смеялись
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс евро опустился ниже 90 рублей

16:56 26.10.2020 (обновлено: 17:35 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль усилил рост по отношению к евро и доллару.
Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, курс европейской валюты опустился ниже 90 рублей (89,9).
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 15:56
Кудрин дал совет хранить небольшие сбережения в рублях
В свою очередь, американский доллар днем рос к рублю, но к 17:00 упал до отметки в 76,07 рубля.
Ранее в понедельник доллар максимально поднимался до 76,62 рубля, евро — до 90,61 рубля.
В течение дня стоимость барреля нефти североморской марки Brent также падала на 2,2 процента, до 41,16 доллара.
На прошлой неделе национальная валюта обновила месячные максимумы и показала шестой день роста против доллара, который упал до 76,115 рубля (минимум с 22 сентября). Евро впервые с 25 сентября опустился до отметки в 90,13 рубля.
Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсируют внешние негативные сигналы для отечественной валюты.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля "фундаментально недооценен". По его словам, если ситуация с COVID-19 и геополитическая обстановка стабилизируются, российская валюта укрепится к концу года.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
 
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