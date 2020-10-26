https://ria.ru/20201026/kurs-1581613674.html

Курс евро опустился ниже 90 рублей

Рубль усилил рост по отношению к евро и доллару. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:56

2020-10-26T16:56

2020-10-26T17:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Рубль усилил рост по отношению к евро и доллару.Как свидетельствуют данные торгов на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank">Московской бирже</a>, курс европейской валюты опустился ниже 90 рублей (89,9). В свою очередь, американский доллар днем рос к рублю, но к 17:00 упал до отметки в 76,07 рубля. Ранее в понедельник доллар максимально поднимался до 76,62 рубля, евро — до 90,61 рубля.В течение дня стоимость барреля нефти североморской марки Brent также падала на 2,2 процента, до 41,16 доллара.На прошлой неделе национальная валюта обновила месячные максимумы и показала шестой день роста против доллара, который упал до 76,115 рубля (минимум с 22 сентября). Евро впервые с 25 сентября опустился до отметки в 90,13 рубля. Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсируют внешние негативные сигналы для отечественной валюты.Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля "фундаментально недооценен". По его словам, если ситуация с COVID-19 и геополитическая обстановка стабилизируются, российская валюта укрепится к концу года.

https://ria.ru/20201025/sberezheniya-1581454955.html

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

Слава Мишкич А почеиу не наптсали "обвал евро" 17

gerundiy777 )))))-мои тапочки долго смеялись 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика