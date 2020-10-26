https://ria.ru/20201026/kurily-1581570840.html

Эксперт оценил слова премьера Японии о территориальном вопросе с Россией

Обещание премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга поставить точку в территориальном вопросе с Россией не приведет к прорыву, его заявление следует рассматривать как РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:49

2020-10-26T13:49

2020-10-26T13:49

есихидэ суга

россия

институт дальнего востока ран

курильские острова

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Обещание премьер-министра Японии <a href="https://ria.ru/person_sikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суга</a> поставить точку в территориальном вопросе с Россией не приведет к прорыву, его заявление следует рассматривать как дежурное, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.Суга, выступив в понедельник с программной речью в японском парламенте, заявил, что намерен поставить точку в территориальном вопросе с Россией, не оставляя его решение будущему поколению.По его словам, <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Абэ</a> встречался с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Путиным</a> 27 раз в различных форматах и на различных площадках, но никакого прогресса в решении территориального вопроса за все это время не было. Собеседника агентства добавил, что нынешний премьер-министр Японии "во многом является ставленником Абэ и будет продолжать его политику во всех ракурсах, направлениях - внешних и внутренних"."Он ничего нового не сказал. Это принципиальная позиция Японии, что надо решать территориальный вопрос, подписав мирный договор. Под решением проблемы понимается возврат островов Курил, которые Япония называет своими "северными территориями", - напомнил эксперт. При этом он отметил, что позиции как со стороны Японии, так и со стороны России ужесточились.Кистанов пояснил, что новый премьер-министр теперь четко говорит о том, что Япония будет ставить вопрос о принадлежности всех четырех островов. Россия, в свою очередь, настаивает на том, что Япония должна признать ее законное владение всеми Южно-Курильскими островами по итогам Второй мировой войны и что это является предварительным условием для дальнейшего продвижения по пути подписания мирного договора.Отношения России и <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a> омрачает отсутствие мирного договора между двумя странами. Однако, как неоднократно отмечали российские официальные лица, на переговорах о мирном договоре вопрос о передаче Японии островов речи не идет.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20200806/1575415975.html

https://ria.ru/20201026/sakhalin-1581564374.html

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россия

курильские острова

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, институт дальнего востока ран, курильские острова, япония, в мире