https://ria.ru/20201026/kredit-1581544015.html

МСП Банк поддержал казанского производителя питьевой воды

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал кредит на развитие производства одному из ведущих предприятий Татарстана по производству очищенной питьевой воды,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:46

2020-10-26T11:46

2020-10-26T11:46

мсп банк

республика татарстан (татарстан)

казань

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, выдал кредит на развитие производства одному из ведущих предприятий Татарстана по производству очищенной питьевой воды, сообщает пресс-служба банка.Финансирование компании "7 озёр" в объеме 190 миллионов рублей предоставлено по ставке 8% годовых на 3 года в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Полученные кредитные ресурсы будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности. Как ожидается, финансовая поддержка позволит провести расчеты с поставщиками, увеличить объём реализации товаров, расширить географию продаж и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.Предприятие "7 озёр" добывает воду из артезианской скважины близ села Семиозёрка. Вода проходит специализированную обработку, бутилируется и реализуется в торговых сетях, а также поставляется малым, средним и крупным предприятиям. Дополнительно компания развивает сопутствующие бизнесы, наращивая продажи различных видов кулеров, помп для воды, пластиковых стаканов и другой продукции.

https://ria.ru/20201023/investitsii-1581238047.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, республика татарстан (татарстан), казань